¡Cuidado! Estos son los síntomas de un golpe de calor

Una subida descontrolada de la temperatura corporal es lo que comúnmente se conoce como golpe de calor, el cual pone severamente en riesgo la salud.

Las altas temperaturas que se registran en prácticamente todo el país pueden provocar una serie de alteraciones en el organismo que, si no se atienden oportunamente, pueden ser mortales.

Al aumento descontrolado de la temperatura corporal se le conoce como golpe de calor, y esta puede suceder luego de exposiciones prolongadas a altas temperaturas bajo el rayo del sol.

“Si no se trata, el golpe de calor puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte”, explican expertos de la Clínica Mayo.

Aunque este fenómeno afecta a todas las personas, los adultos mayores, niños y personas que padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables, por lo que debes atender a la aparición de los siguientes síntomas.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

De acuerdo con expertos de la Clínica Universidad de Navarra, uno de los primeros síntomas es una temperatura elevada, de entre 39 a 40 grados, la cual se acompaña por una sensación de cansancio extremo.

A ello se suman síntomas neurológicos, como desorientación, cambios de humor, irritabilidad, delirio e incluso convulsiones. La piel se siente seca y caliente, y va poniéndose cada vez más roja.

Los dolores de cabeza intensos, las náuseas, el vómito y los mareos también son síntomas típicos, añaden voceros de la Clínica Mayo. A ello hay que sumar calambres.

En sus etapas críticas, el golpe de calor puede provocar palpitaciones, respiración rápida y daños irreversibles en pulmones, riñones e hígado. Algunas de estas alteraciones conllevan la muerte.

¿Qué hacer en caso de golpe de calor?

Los expertos recomiendan lo siguiente si padeces o ves a alguien con golpe de calor:

Lleva al paciente a la sombra

Quítale el exceso de ropa

Intenta enfriar a la persona lo más rápido posible, puedes emplear agua fría, una manguera, una esponja o echarle aire mientras le rocías agua con un aspersor

Humedece cabeza, cuello, axilas e ingles

Con información de El Heraldo de México