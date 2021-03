Estrés y miedo han provocado 223 suicidios

MÉXICO.- El pasado10 de marzo, la tragedia llegó a casa de una familia en una colonia al norte de Victoria, el hijo de apenas 15 años, fue encontrado suspendido en las escaleras del domicilio, aunque trataron de ayudarlo, el joven ya no contaba con signos vitales, su padre informó que tenían planeado llevarlo al psicólogo, ya que el menor se sentía estresado por el encierro de la pandemia.

En los últimos 6 años, en Tamaulipas se han registrado 875 suicidios, las cifras han crecido alarmantemente, pero ha sido el 2020, uno de los años más difíciles, tan sólo el año previo, se registraron 216 suicidios.

El estrés, el miedo y la incertidumbre que genera la pandemia del COVID-19, provoca un desgaste en cualquier, pero para los niños y adolescentes, resultó más devastadora emocionalmente. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en 2020fueron 223 suicidios registrados en la entidad, en la mayoría de los casos, las víctimas han preferido ahorcarse (159), como forma para acabar con sus vidas, le sigue el uso de armas de fuego (45), el uso de algún otro elemento (7) y cinco más usaron algún arma blanca.

En el municipio de Altamira, el pasado 7 de marzo, una menor de 12 años también atentó contra su vida. Su padre salió a buscarla, luego que no respondía a los llamados, encontrándola, aparentemente sentada en una pileta, al acercarse, pudo observar horrorizado, como tenía un mecate alrededor de su cuello y aunque también trató de ayudarla, la menor ya no respondió. Su padre declaró que su hija, había presentado signos de rebeldía, era retraída, hablaba muy poco y les comentaba que quería estar en su domicilio anterior.

El año pasado, pediatras, psicólogos y psiquiatras, alertaron sobre las repercusiones que el confinamiento decretado para contener los brotes de coronavirus, provocaría en la salud mental de los menores. En el caso de niños de 1 a 3 años de edad, el estrés se manifiesta, con irritabilidad, remilgos, sobresalto y llantos con mayor frecuencia, y mayor dificultad para controlarlos.

Conciliar el sueño y despertarse más por las noches, problemas de alimentación, con succión frenética en biberón o pecho, estreñimiento o diarrea, dolor de estómago, ansiedad por la separación de los padres. Y en algunos casos, incluye agresión y conflicto o temas como enfermedad o muerte en sus juegos, situación que se agudiza, si los papás o demás miembros de la familia también tienen problemas de ansiedad.

En mayo del 2020, la Secretaría de Educación en Tamaulipas puso en marcha el Centro de Atención Telefónico Psicoemocional niños, adolescentes, padres de familia y docentes de nivel básico podían acceder a una línea telefónica de atención psicoemocional, de lunes a viernes con un horario de 9:00 a.m. a 14:00 horas en los teléfonos (834) 274-46-84 y (834) 274-48-32.

En los adolescentes los síntomas son diferentes, aunque algunos menores no presentan aparentes síntomas o al menos no los manifiestan, por lo que sus padres no se percatan y es difícil ayudarlos. Es lo que ocurrió el 24 de febrero de este año en Nuevo Laredo, cuando un niño de 16 años, sin aparentes síntomas de depresión o ansiedad, tomó la decisión de acabar con su vida, colgándose del cortinero de la ventana.

También en esa ciudad fronteriza, apenas un día antes, el 23 de febrero, otra niña de 17 años de edad, sus padres nunca notaron síntomas de depresión o problemas con la menor De acuerdo con especialistas en salud mental, el estrés del confinamiento en los niños mayores y adolescentes, los síntomas incluyen cambios de ánimo que no son comunes como continua irritabilidad, sentimientos de desesperanza o furia/ira y conflictos frecuentes con sus amigos y familia.

Cambios en el comportamiento como alejarse de sus amigos, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba, dificultad para dormir, permanecer dormido o dormir a todas horas.

Pérdida de peso o ganas de comer a todas horas, problemas para concentrarse o razonamiento, menos interés en tareas escolares, cambios en la apariencia como falta de higiene básica, comportamientos riesgosos o imprudentes como consumo de drogas o alcohol y pensamientos sobre la muerte o suicidio.

En Soto La Marina, la vida para una familia cambió trágicamente el 15 de febrero, el hijo de esta familia de 15 años, quien sufría de depresión y anteriormente había intentado suicidarse, esta vez lo logró.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN