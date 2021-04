MORENA ya perdió

Al cuarto para las 12 de la noche del miércoles, MORENA en Tamaulipas comenzó a escribir su derrota, la que firmará el 6 de junio cuando pague el saldo de los conflictos internos, la venta de candidaturas, la imposición y el agandalle.

Así es mis queridos boes, unidad es un término imposible de aplicar en eso que no ha podido transitar de movimiento a partido y que otra vez, como en el 2019 no necesitarán que el PAN los derrote en las urnas, porque de eso se encargan ellos solos.

Ayer, un día después de que venciera el plazo para el registro de candidatos a alcaldías y diputaciones locales, en MORENA por todos los rumbos de Tamaulipas la incertidumbre era la constante: ¿quién es el candidato?, la pregunta se repitió en la mayoría de los municipios y distritos.

Porque resulta que envidados del CEN y la dirigencia estatal llegaron al IETAM para registrar en muchos de los municipios cada quien a sus candidatos, por eso hay dos o tres en algunos y encabronamiento en casi todos.

Botones de muestra del cochinero que fue la designación interna, supuestamente utilizando encuestas:

Reynosa: la joya de la corona por el número de votos, el mayor de todo el estado, por ser el municipio donde nació el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, porque de ahí son varios de los que suenan para la sucesión gubernamental del 2022, es un polvorín en manos de un piromaníaco.

MAKI ORTIZ, la alcaldesa panista que traicionó a su partido y compró la candidatura para su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, encendió los ánimos de los morenistas que con derechos por su militancia buscaban la postulación.

RIGO RAMOS lo dijo ayer, “Traicionan la democracia de Reynosa, traicionan traicionan a todo el pueblo tamaulipeco, hoy Tamaulipas está incendiado por las imposiciones que tuvo MORENA”

Y es que RIGO era uno, sino es que el más fuerte aspirante a la candidatura que MAKI la panista, negoció para su tesoro

y eso creo le costará muchos dolores de cabeza, sino es que políticamente le mochen la cabeza “Y tienen nombre y apellido (las imposiciones), el presidente nacional de MORENA, como es MARIO DELGADO, pero también de las imposiciones que tuvo su representante, el delegado, ERNESTO PALACIOS… (la de CARLOS PEÑA ORTIZ) fue una candidatura que no cumple con los requisitos de la convocatoria que fue violentada y violada, una convocatoria muy clara y no cumplió los tiempos”

Obviamente RIGO advirtió que va a impugnar la designación del chavo panista impuesto por la dirigencia nacional que negoció con su mamá MAKI.

Si bien el conflicto en Reynosa que amenaza con enterrar las aspiraciones y sed de poder político de MAKI es lo que más suena en los medios, la realidad es que es apenas un botón de muestra.

Güémez, uno de los 3 municipios gobernados por MORENA es otro de los puntos geográficos de incendio político, ahí el CEN y sus negocios dejó fuera de la posibilidad de reelección a LUIS LAURO REYES, que porque no salió triunfador en la encuesta.

Quienes conocemos Güémez, tenemos claro que el alcalde es no sólo un buen hombre, trabajador y honesto, sino que se ha ganado la simpatía de la mayoría de los de su municipio, pero ahí también la imposición ganó ¿o perdió?

Según se, no sería raro que los amigos de LUIS LAURO lo promuevan o a su esposa para competir como candidatos no registrados y le den una lección a los que bajo el agandalle lo dejaron fuera.

En Tampico ayer hubo una caravana de protesta contra las imposiciones, ahí el CEN registró a la, para muchos, impresentable OLGA SOSA de origen priista.

Por Victoria hay dos candidatos registrados, uno de ellos es LALO GATTAS, pero el conflicto también hace harto ruido en la capital, porque apenas se supo que no está registrado ISMAEL VALDEZ, LUIS TORRE ALIYAN, NORA DE LOS REYES,

las ofensas entre los del mismo partido dominaron las redes sociales.

¿Quién vendió las candidaturas e impuso personajes que ni de MORENA son?, RIGO culpó a MARIO DELGADO y a su representante.

Pero en González, CACHO OSORIO, quien se suponía sería el postulado, le puso nombre local, denunció directamente al diputado ERASMO GONZÁLEZ, al que podría costarle bien caro el tema.

“El candidato era yo, lo que ellos hicieron de ir a adelantarse pues es un golpe de estado o más en mexicano es un agandalle, no les está funcionando, esto se define el lunes”, señala en un audio el morenista desplazado

“La verdad todo este caos está provocado por el diputado ERASMO GONZÁLEZ que es el que anduvo vendiendo las candidaturas”

Insisto, MORENA es un caos, su dirigencia es causante del enfrentamiento que como dijo ayer RIGO tiene incendiado a Tamaulipas.

Enfrente, en el PAN donde en un acto sin mayor problema, como en el PRI también ocurrió, están de plácemes, porque los de la 4T se dieron un escopetazo en el pecho, que los tiene heridos de muerte, otra vez se derrotaron solo

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong