La selección de fútbol femenil iniciará su gira europea contra España

MÉXICO.- Este martes 13 de abril, la Selección Mexicana Femenil tendrá un cierre de gran intensidad en su gira por Europa. Deberá medirse ante el equipo de España, que viene de ganarle al seleccionado de Holanda. México irá con todas sus armas listas para lograr un triunfo histórico, conoce cuándo y dónde ver en vivo el duelo.

La Selección Femenina de Futbol de México tendrá un desafío clave

La gira por Europa busca consolidar el crecimiento del equipo femenil de futbol. Luego de medirse contra Eslovaquia, el pasado viernes 9 de abril, las dirigidas por Mónica Vergara deben enfrentarse contra la poderosa selección de España.

La llamada Furia Roja, ocupa el lugar número 12 en el ranking de la FIFA, mientras que las aztecas se encuentran en el puesto 28. Por lo que la diferencia de jerarquía, ubica a las europeas como favoritas a llevarse el encuentro amistoso.

A pesar de esto, las jugadoras de la Tricolor darán todo por un resultado digno. Hay que destacar que se trata de una de las mejores selecciones de la Concacaf, en esta categoría.

“Son partidos de gran preparación, nos medimos contra Selecciones de alto nivel. Estar aquí nos da experiencia y nos exigen trabajar de la mejor manera.” Afirmó Cecilia Santiago, en la conferencia de prensa previa al duelo.

El antecedente previo de las deportistas de México, es un tanto amargo. Es que merecían ganar el partido contra la selección de Eslovaquia, en el juego del pasado viernes. Pero no lograron sumar en el marcador y debieron conformarse con un agónico 0-0.

¡Incondicionales, @adidasMx les trae los números previos del partido ante ????????! ⚽???? ¡Cada vez falta menos! ¿Ya están listos? ????#TuCanchaLaEligesTú pic.twitter.com/rs7yLvAyBX — Selección Nacional de México Femenil (@MiseleccionFem) April 13, 2021

Por otro lado, la selección de España, llega al encuentro con las aztecas, con un triunfo contundente sobre el combinado de jugadoras de Holanda, aunque el marcador no fue justo con lo que se vio en la cancha, ya que solo logró sacarles un gol de ventaja a las ‘naranjas mecánicas’.

Cuándo y Dónde ver en vivo México vs España

El duelo de México vs España será en la cancha del Municipal de Marbella, donde el equipo ya se entrenó en el día de ayer, lunes 12 de abril. En cuanto a las alineaciones del partido, aún no hay confirmación oficial en las redes sociales de la Selección Femenil.

La defensora Kenti Robles, dejó muy claro lo que se espera del once inicial: “Ante Eslovaquia estuvieron las que Mónica consideró deberían estar; ella, desde que llegamos aquí, ha dicho que no hay titulares ni suplentes, todas luchamos por un puesto y mañana, frente a España, apostará por el cuadro que considere mejor”.

El partido de México vs España, podrá verse en vivo por la pantalla digital de TV Azteca. Será el cierre de la gira europea, con todas las esperanzas puestas en la clasificación al próximo Mundial del 2023, en Australia y Nueva Zelanda, y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

CON INFORMACIÓN DE AND40