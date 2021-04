Candidatos piden seguridad

Las campañas no logran la intensidad y confianza entre el electorado como los partidos, candidatas y candidatos quisieran que fuera, no prenden por más que se empeñan en hacerlo evidencias que es así existen en gran cantidad, lo anterior porque la ciudadanía escucha de todos lo mismo, discursos, poses y las mismas promesas muchas de ellas, fuera de toda realidad, el caso es que el proceso político-electoral que se vive nomas no prende. Lo mas triste del caso es que no se ve a corto o mediano plazo que haya algo que culmine en una buena marcha el proceso, por el contrario a medida que pase el tiempo si algo habrá de suceder e involucrar a muchos, es la famosa guerra sucia cuya finalidad suprema es desgastar y hasta descarrilar a los participantes.

Hasta el momento no existe o se vislumbre la realización de un pacto de civilidad aunque a fuerza de ser sinceros cuando se hacen jamàs nadie lo respeta, por ello se ve difícil que a estas altura de la jornada electoral vaya cristalizarse.

A poco más de un mes de que llegue el día de la votación los y las candidatas aun tienen tiempo para revertir la pasividad de sus respectivas campañas, una cosa es absolutamente clara, lo tienen que hacer y no con mentiras o falsas poses.

En medio de todo esto siguen siendo las ciudades de Nuevo Laredo y Reynosa donde mayor competencia existe, al menos hasta el momento las encuestas hechas hasta ahora así lo indican.

En Laredo por ejemplo en lo que respecta a la presidencia municipal está sumamente apretada entre las contendientes de MORENA CARMEL LILIA CANTUROSAS y del PAN YAHLEEL ABDALA CARMONA, rezagada aunque avanzando la abanderada del PRI CRISTABEL ZAMORA.

No sucede lo mismo en municipios como H. Matamoros, Madero y Tampico donde los candidatos MARIO LOPEZ HERNANDEZ, ADRIAN OCEGUERA y JESUS NADER respectivamente la tienen ganada, por cierto los tres buscan la alcaldía por la vía de la reelección y si van arriba, es porque durante su gestión hicieron ido por el buen camino.

En otro asunto la muerte del candidato a diputado por el partido verde ecologista de México del que por cierto ya nada se

ha dicho por el momento por parte de la autoridad judicial forma parte ya de la ola de violencia que desafortunadamente sigue produciéndose y con mayor intensidad en municipios fronterizos.

En ese contexto nuevamente la ciudad de Camargo volvió a ser escenario de cruentos enfrentamientos donde civiles armados continúan asolando aquella ciudad, todo ello ocurre en pleno proceso electoral donde las autoridades deben de garantizar hay paz y tranquilidad.

En ese sentido las autoridades electorales del IETAM han dicho en repetidas ocasiones que existen condiciones para que las campañas y la jornada de votación se realicen en santa paz, ¿será?.

Debido a la ola de inseguridad que se ha registrados en los últimos días es que por lo menos media docena de candidatos y candidatas han solicitado se les asigne seguridad personal entre ellas se encuentra la abanderada del PAN PILAR GÓMEZ LEAL, MISHEL DORATO del Verde Ecologista en Madero, YADIRA CEPEDA SOSA de Fuerza por México y BERTHA JUDITH MENDOZA VAZQUEZ del PRD en Reynosa más los que se sigan acumulando.

Por cierto trasciende que este instituto electoral día con día recibe infinidad de denuncias por parte de partidos políticos,

sin embargo muchas de ellas carecen de lo más elemental es decir, no están bien documentadas por lo mismo son desechadas o ignoradas. En tanto contagiados por la

red de mentiras que frecuentemente dice el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en sus mañaneras, la PROFECO asegura que el precio de la gasolina se ha mantenido en un precio que oscila en los 19 pesos, lo cual es absolutamente inexacto.

De sobra es sabido que miles de usuarios padecen los altos costos que tiene el mentado combustible, al menos en Tamaulipas lleva semanas por arriba del precio que dice la titular de la referida dependencia BERENICE ROMERO, vaya, en qué mundo vive.

En otro punto par de denuncias interpusieron dos residente de Nuevo Laredo ante la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas en contra de elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional por haber cometido presuntamente los delitos de violacion sexual, lesiones y robo en contra de MIRIAM “N” y golpes y robo de su auto a ALAN “N”.

Ahora resulta que quienes deben velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía son los principales responsables de quebrantar la ley.

En otras cosas vaya viacrucis que tienen que soportar pues no les queda de otra, cientos de derechohabientes del ISSSTE como del IMSS por la brutal falta de medicamentos.

La escasez de medicinas no es tema nuevo en ambas instituciones, lo más grave del asunto es que no se ve para cuando se resuelva el problema, pero que tal el cobro de cuotas sindicales.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com