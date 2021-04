Cuidado. Alertan sobre mensaje falso de registro de vacunación

MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) alertó a la población por un mensaje con información errónea sobre el registro de personas de 50 a 59 años que deseen ser consideradas en la vacunación contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea circula información que afectaría a las personas que ya se registraron en el portal http://mivacuna.salud.gob.mx/, pues supuestamente “el folio está mal porque inicia con AM – ADULTO MAYOR, y debe iniciar con A50”.

El mensaje, que fue catalogado por las autoridades de Salud como falso, dice lo siguiente:

“VACUNA. A los que se registraron ayer por la tarde, el folio está mal porque inicia con AM – ADULTO MAYOR, y debe iniciar con A50, hay que volver a meterse, poner su CURP y lo corrige sin pedir más datos, saludos”.



Hugo López-Gatell precisó que no existen tales fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años y que no es necesario hacer un doble registro. Además, informó que todo lo relacionado con la aplicación de vacunas se informará a través de la Secretaría de Salud.

Este tipo de mensajes falsos pueden ser identificables en algunas aplicaciones como WhatsApp porque en la parte superior del “globo de texto” se puede leer “reenviado muchas veces”, lo cual puede indicar que se trata de una “cadena” sobre esa fake news.

El martes, el Gobierno de México anunció que las personas de 50 a 59 años de edad comenzarán a recibir la vacuna contra el COVID-19 las primeras semanas de mayo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el total de adultos de las edades de 50 a 59 años es de 12 millones 733 mil 490.

Los datos provienen del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, que lo divide en los siguientes segmentos:

Adultos de 50 a 54 años: 7 millones 37 mil 532 personas

Adultos de 55 a 59 años: 5 millones 695 mil 958 personas

CON INFORMACIÓN DE UNO TV