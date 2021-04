Dejará la isla en donde vivió sin compañía por 32 años

ITALIA. – El hombre conocido como Robinson Crusoe en Italia, ha decidido abandonar la isla donde vivía solo desde hace 32 años.

Mauro Morandi habita este pequeño paraíso natural llamado Budelli, desde que salió junto con amigos y su pareja a realizar un viaje, pero al encontrar este lugar, decidió que era ahí donde quería vivir el resto de su vida, alejado de la civilización.

El hombre de ahora 82 años se enamoró tanto de la isla que adecuó un sitio para vivir ahí y se encargaba de alejar a los turistas para que no la contaminaran. Así ha vivido desde 1989, pero este lunes anunció que ya se retiraría del lugar.

“Me he hartado, me marcho”, publicó en su cuenta de Facebook. A pesar de que no usaba televisión ni radio desde que decidió vivir en la isla, Morandi utilizaba esta red social para compartir con el mundo la belleza donde vivía.

Antes de ser un Robinson Crusoe, el hombre era maestro de educación física en Italia y navegaba en un catamarán, cuando de casualidad descubrió la isla.

Belleza natural

Isla Budelli tiene una superficie de 1.6 kilómetros cuadrados y es una de la isla más bellas y salvajes del Mediterráneo.

Uno de sus mayores atractivos y de los cuales solo disfrutaba Morandi es su playa Rosa, la cual está formada por pequeños fragmentos de coral y conchas que provocan que se vea de este color.

Durante estos 38 años Mauro cuidó de estas playas y se encargaba de limpiarlas para evitar que se contaminaran, pero por fin decidió retirarse, tras ser acosada durante mucho tiempo por la región Cerdeña, que ha pedido que abandone el sitio.

“Llevo 20 años luchando contra los que me quieren echar, aunque apoyado, psicológicamente y no solo por Budelli, sino por todos los que me animan, ahora me he hartado de verdad y me voy”.

Morandi dijo que uno de los motivos por lo que decidió irse, es porque conoció a una mujer de la que se enamoró y con la que desea iniciar una nueva vida a sus 82 años.

