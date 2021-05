CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Muchos taqueros destacan por el sabor de sus guisos, otros por como tratan a su clientela, Don Rigo Santana siempre será recordado por su forma de ser.

Su hija compartió la noticia y de inmediato quienes los conocían lamentaron su fallecimiento en redes sociales.

Con más de dos décadas de tener vender tacos de barbacoa, chicharrón huevo con papas y jacubos afueras de la secundaria Álvaro Obregón, trascendió la muerte de este personaje.

Si bien no era conocido por gran cándida de personas, sin duda sí fueron varias generaciones que consumieron en su carretón fuera de aquella escuela.

“Si llegabas y le pedías 1 taco te decía “¿No te dan de tragar en tu casa o que mijo?”.

-Si llegabas y le pedías 4 tacos te decía “¿Ya consíguete vieja para que te atienda?”

-Oye Rigo están bien caros los tacos “¿Vienes a comer o a chingarme la madre?”

-Oye Rigo ayer no abriste “Tu no veniste la semana pasada y yo no te digo ni madres, ¿vas a comer o no?” fueron unas de las vivencias qué compartieron.

POR Raúl López García