Indigna en redes ‘pastelazo’ a abuelita en el día de las madres

MÉXICO.- Una abuelita fue empujada al pastel de Día de las Madres, el pasado 10 de mayo de este 2021. El video en YouTube causó que miles de internautas enfurecieran.

En él se muestra a la abuelita rodeada de sus seres queridos mientras espera morderle al pastel, en el que curiosamente se lee “Felicidades Mamás”.

“Es su día, y tú lo echaste a perder. A una abuelita se le respeta, igualado. No es tu amigo”

Pero la abuelita no recibió amor en el Día de las Madres, sino pastelazos, pues pese a que una mujer a su lado advierte que esta no sea empujada, una mano maldita aparece.

Y sí, la abuelita termina embarrada de pastel. El video fue compartido principalmente en TikTok por la usuaria @denisselegaria, alcanzando el millón y medio de reproducciones.

En redes sociales miles de internautas enfurecieron contra la persona que empujó a una abuelita al pastel del Día de las Madres, exigiendo una disculpa para la señora.

Esto, pese a que el video muestra a la abuelita sonreír luego de haber sido empujada. Y es que no le quedaba de otra, dicen los usuarios.

“Yo soy pastelero desde hace más de 30 años y no lo recomiendo porque puede asfixiarse la persona o clavarse un palillo en el rostro”

Para muchas personas, este acto no habla sino de una falta de respeto a una adulta mayor, así como de una práctica violenta que ha causado cientos de brutales accidentes.

Por ello, pidieron erradicar la costumbre de empujar a las personas contra los pasteles, pues esto podría causar asfixias, así como severas heridas en las víctimas.

Algunos de los comentarios fueron: “Eso no se hace, es de mal gusto”, “Pudiste haberla lastimado” y “Yo no le veo el chiste, no sé por qué les parece graciosa una práctica tan horrenda”.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS