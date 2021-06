‘Suspenden’ al Campestre; van contra Walmart

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) estableció un acuerdo con club Campestre, para que suspendiera eventos por un mes y está vigilando el caso Walmar, donde se detectaron 4 contagiados.

Por ello, se exhortó a cámaras empresariales, para que refuercen con sus asociados, la difusión de medidas preventivas contra el Covid19 por el incremento de casos registrados en el Estado.

Oscar Luis Terán Lara, informó que en el caso de WalMart Victoria, tiene confirmados 4 casos positivos, por lo que están dando seguimiento a las personas de contacto con pacientes, de forma particular en el área de abarrotes.

Dijo que en la tienda de auto servicio se mantiene la vigilancia sanitaria, el cruce de información con epidemiología, seguimiento a protocolos y revisión a empleados con visitas diarias, “para ver cómo están los contactos en el área de abarrotes”, dijo al señalar que los contagios del personal se registraron fuera dela tienda.

En el caso del Club Campestre, dijo que la administración del Club se acercó de inmediato cuando empezó a correr el rumor en redes de los contagios y confirmaron que se siguieron los protocolos.

Informaron que en el salón con capacidad para 600 personas había 200 jóvenes y 100 adultos, pese a que contrataron una empresa para sanitizar cada hora y media, en determinado momento se salió de control el baile porque se ve a los jóvenes bailado sin cubrebocas y las medidas pertinentes.

En ese sentido al Club finalmente no lo clausuraron, pero llegaron al acuerdo de suspender toda actividad de festejos como:Día del Padre por espacio de un mes y sanitizar todo el complejo.

Sobre lo rápido que surgieron los casos en este centro social, luego que el baile fue un sábado y para el miércoles ya había contagios.

Dijo que puede tratarse de una nueva cepa más agresiva del virus.

“Pedimos al Campestre que ya no hiciera eventos, suspendieron el evento del día del padre el 20 de junio y por un mes no van a estar realizando eventos, no pusimos sellos, lo hicimos de palabra”.

Los exhortos a los establecimientos comerciales y a las cámaras empresariales las están emitiendo desde el lunes con el objetivo de no bajar la guardia y cerrar el paso a nuevos brotes de la enfermedad.

POR NORA HERNÁNDEZ HERRERA EXPRESO-LA RAZON