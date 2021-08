Tamaulipeco hace historia y gana título en el PGA Tour

El mexicano Abraham Ancer se proclamó este domingo campeón del torneo FedEx St.Jude Invitational, del PGA Tour, al imponerse con un birdie en el desempate al japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Sam Burns, después de que los tres completaron un acumulado de 264 golpes (-16).

Aunque Ancer no tuvo el mejor registro en la cuarta ronda, lo acabó con 68 golpes (-2) por 63 (-7) que presentó Matsuyama y los 64 (-6) de Burns, respondió en el desempate que se dio en el par 4 del hoyo 18.

First-time TOUR winner @Abraham_Ancer speaks with the media after his playoff win @WGCFedEx. https://t.co/J2Yz20M4xJ — PGA TOUR (@PGATOUR) August 8, 2021

Los tres golfistas completaron el primer hoyo 18 con el par, pero en el segundo Abraham Ancer fue el mejor al lograr el birdie (3) que le dio el título, el primero que logra como profesional tras superar el par de Matsuyama y Burns.

El gran derrotado fue el estadounidense Harris English, que llegó a la cuarta ronda como líder con dos golpes de ventaja, que mantuvo desde el primer día, pero perdió el control con sus golpes al tener el peor recorrido con un registro de 73 (+3) para acumular 265 (-15), lo que le costó el título.

Tampoco su compatriota Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith, que compartieron el segundo puesto al llegar a la cuarta ronda, pudieron con la consistencia de Ancer y la inspiración de Matsuyama y Burns.

Junto a Ancer, el chileno Joaquín Niemann dejó para la última ronda su mejor juego con dominio completo en todos los golpes, tanto largos como desde el green con el putt, y consiguió un registro de 67 impactos (-3), que le permitió acumular 273 (-7).

Winning on TOUR with your people there to celebrate. ????❤️ pic.twitter.com/rdwFJ7X2rZ — PGA TOUR (@PGATOUR) August 8, 2021

Niemann, que hizo seis birdies y tres bogeys, recuperó 15 posiciones para acabar decimoséptimo, puesto que compartió con otros cinco jugadores, incluido el estadounidense Phil Mickelson.

El español Sergio García pasó de tener el mejor desempeño en la tercera ronda al peor del torneo en la despedida y acabó con un registro de 72 (+2) y tener un total de 275 (-5) que le costó bajar nueve puestos y acabar vigésimo sexto.

The putt that gave @Abraham_Ancer his first TOUR victory. ???? pic.twitter.com/fuPgaBzOaU — PGA TOUR (@PGATOUR) August 8, 2021

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz siguió sin recuperar su mejor juego, el que tuvo en la ronda inicial, y completó la última con registro de 72 (+2) y un total de 278 (-3) para perder cuatro posiciones y bajar hasta la 36.