Hospital de Madero se defiende y niega caída de bebé en parto

Madero.- El director del Hospital Civil de Ciudad Madero “Heriberto Espinosa Rosales”, negó que el bebé de una joven de 16 años de edad se haya caído durante el parto la semana pasada.

“Ese niño nació el 31 de agosto y fue atendido por parto normal, no hubo evidencia en el parto como ellos dicen que se cayó el niño y en la sala de parto por lo regular está el pediatra, el ginecólogo que la atendió y dos enfermeras, no se registró ninguna evidencia de que el bebé se cayó o en el traslado de cuidados intensivos”, declaró Luis Armando Ramírez Graciano.

Dijo que el pediatra no reportó nada inusual al igual que la ginecóloga, no hay ninguna evidencia, pero que nació con un hematoma en la sección parietal, ya le realizaron estudios y no hay lesión de cráneo, solo un hematoma subcutáneo.

Reconoció que Derechos Humanos les pidió un informe de lo registrado y que en breve será entregado, además que al niño le harán más análisis, ya que sospechan que pudiera tener una enfermedad hematológica.

Por Óscar Figueroa