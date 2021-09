Primer frente frío inunda colonias en Xico y Gómez Farías

Mante.- El primer frente frío coincidió con la entrada del otoño, y se presentó con ráfagas de viento y lluvia sin daños mayores en El Mante, mientras que en municipios como Xicoténcatl ocasionó inundaciones en algunas colonias y en la Sierra de Gómez Farías cayeron 4 pulgadas de agua que ocasionaron el desbordamiento de un canal de riego que por daño en la compuerta afectó en viviendas cercanas donde Protección Civil actuó de inmediato.

“Afortunadamente no hubo daños graves, sólo materiales mínimos en Gómez Farías y Xicoténcatl por las lluvias que se presentaron por la madrugada, desde Mante hasta Llera”, mencionó Saúl Saavedra, director de Protección Civil regional.

David Padrón, director de Protección Civil en Mante, indicó que por ser una zona plana no tiene el riesgo de inundaciones, el problema son las crestas en los ríos a causa de los escurrimientos cuando las lluvias se presentan en otros municipios y la sierra.

“Están pronosticados 56 frentes fríos y no podemos aventurarnos a decir qué tan fuertes sean los descensos de temperatura ni las lluvias. Anoche cayeron 4 pulgadas en la sierra de Farías y no descartamos que estará lloviendo durante todo este tiempo y eso puede generar que se vengan las crestas que es lo que nos debe tener preocupados, porque aquí por más agua que caiga no nos afectan”.

Hizo la recomendación a la población de cuidarse por el frío para evitar daños a la salud, que pudieran complicarse más ahora por el covid.

POR PATRICIA PÉREZ CRUZ

EXPRESO-LA RAZÓN