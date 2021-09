Payasito Alex, se fue…

TAMAULIPAS.- Para ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN el show de su precampaña por la candidatura al gobierno de Tamaulipas vía MORENA terminó, fue un espectáculo de bajísimo nivel, lleno de improperios, adjetivos y mentiras que rayó en el ridículo.

Así es mis queridos boes, se baja usando el argumento de que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya dio la señal en favor de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, pero la realidad es otra. Sucede que ROJAS DÍAZ DURÁN ni siquiera cumplía con los requisitos para ser candidato en Tamaulipas, porque no es tamaulipeco y porque no vive en el Estado, además de que para los propios morenistas se había convertido en un personaje tóxico.

Hay que decirlo, el morenista nacido en el ex DF, se dio a conocer en Tamaulipas apenas en el 2018, durante la campaña de LÓPEZ OBRADOR como coordinador de la Segunda Circunscripción, pero sobre todo desde el 2020 cuando comenzó a denunciar al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, basado como lo reconoció hace unas semanas, en notas periodísticas sin fundamento.

En la campaña de junio pasado, el senador suplente de RICARDO MONREAL, recorrió Tamaulipas apoyando a algunos candidatos de MORENA, dicen y no lo dudo, que cobraba una cuota por los videos de apoyo, sobre todo los que llevaban como propósito pegarle al gobernador y a los alcaldes panistas. Una y mil veces aseguró que sería gobernador del Estado, también insistía en que tenía domicilio en Tamaulipas, pero que por seguridad no lo revelaba. Ya no será necesario.

Ayer le dio su apoyo al próximo superdelegado GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien debe estar pensando: no me ayudes compadre! “No se hagan bolas, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha tomado una decisión de Estado, una decisión que va a cambiar la historia y el futuro de Tamaulipas al designar como su enlace, como su vocero, representante del gobierno federal, pero sobre todo como su punta de lanza a mi amigo, al también paisano Tampico RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA”, dijo con su estilo gritón el ex aspirante “Que les quede claro, el hombre de confianza del presidente de Tamaulipas se llama RODOLFO GONZÁLEZ, es el primer lopezobradorista de Tamaulipas, que conoce al presidente de México desde que eran estudiantes, comparten ideas, comparten principios, el proyecto de nación que venimos construyendo hace más de tres décadas y también comparten valores” Los que no quieran ver, insistió, que no vean.

“No hay peor ciego que el que no quiera ver, hay que ver las señales del Palacio Nacional… así que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA es una garantía de que la cuarta transformación se va a consolidar y va a contar con todo mi apoyo” Y tan tan, cayó el telón, payasito Alex deja la escena, ahora podrá hacerle frente a las denuncias en su contra interpuestas ante la Fiscalía General de Tamaulipas, estado al que nunca va a gobernar.

Ahora separar a ver en realidad cuál fue en realidad la señal de LÓPEZ OBRADOR, veremos si es como dice ROJAS DÍAZ DURÁN que el abanderado será GONZÁLEZ VALDERRAMA y que eso nos quiso decir AMLO al nombrarlo a partir del 1 de octubre superdelegado de los programas federales.

Lo cierto es que con la llegada al cargo que aún hostelera JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, el todavía director de RTC tendrá chance de recorrer Tamaulipas a lo largo y ancho, los siete días de la semana. Pero no solo eso, va a tener la oportunidad de llegar con “cara de Santa Claus”, porque va con la charola de benefactor y seguro la aprovechará, reparto de becas, apoyo a los viejitos, la vacunación y el resto de los programas sociales.

¿Le alcanzarán a GONZÁLEZ VALDERRAMA cinco meses de exposición como superdelegado para lograr la nominación?, habrá que ver ¿Será por el contrario que el nombramiento es precisamente para sacarlo de la jugada?, quien sabe, ya veremos. ¿Será que si bien GONZÁLEZ VALDERRAMA es cercano a AMLO, también lo es y bastante identificado con el senador RICARDO MONREAL cuya relación con el presidente está prácticamente rota y por eso lo sacan de la jugada, pero con todo y premio?, pues tampoco lo sabemos.

No se sabe mucho menos, hasta que ocurra, si JR va a la dirigencia estatal como se ha comenzado a especular, lo que si es cierto es que esos enroques, el de GONZÁLEZ VALDERRAMA y el de GÓMEZ LEAL indican que MORENA tiene toda la intención de ir por todo en Tamaulipas.

El gobernador CABEZA DE VACA estuvo en Laredo Texas, donde acompañado por la autoridad anfitriona para actualizar la información de ampliación del Puente Internacional Comercio Mundial: “Hoy sostengo una reunión en #Laredo, #Texas, junto al @MayorPeteSaenz, @ RepCuellar, autoridades de los Dos Laredos, en la que se actualiza información del proyecto de ampliación del Puente Internacional “Comercio Mundial”, el principal cruce para el comercio entre Mexico y EEUU”, colgó en su Twiter

Al interior del MC en Tamaulipas crecen las voces y las versiones de que la dirigencia estatal, todavía a cargo de GUSTAVO CÁRDENAS, ya dio lo que tenía que dar y debe ser renovada.

Y es que si bien GUSTAVO tuvo sus mejores tiempos en el sexenio de MANUEL CAVAZOS LERMA y acarreaba multitudes, ahora ni siquiera al PRI y su candidata MARISELA GUAJARDO del PRI, más bien cayó hasta el cuarto sitio.

Los que pujan por la renovación en el MC dicen que GUSTAVO tendrá suficiente pago por sus servicios políticos con la diputación pluri que le regaló el partido… eso si, nadie apuesta a señalar una figura que lo sustituya.

