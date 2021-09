TRIFE da respiro al PAN

Vaya respiro que el Partido Acción Nacional recibió este martes con la Sentencia de la recibió este martes con la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al rescatar una diputación plurinominal, los azules tendrán una bancada de 12 legisladores, lo que le da oportunidad de compartir por lo menos año y medio con los Morenos la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Con el reparto del Tribunal local la presidencia estaba solo en manos de MORENA.

¿Porque la importancia de compartir?

Porque para temas de relevante importancia MORENA va a requerir de negociar, acordar, convenir o comprar a uno que otro de sus opositores y lo mismo irá para el PAN a fin de sacar adelante sus leyes.

MORENA no tiene la mayoría calificada para quedarse con la JUCOPO los 3 años, aunque si tiene una mayoría simple.

La Junta de Coordinación Política en nuestro Congreso se integra con los Coordinadores de cada Grupo Parlamentario, y será Presidente de este órgano el coordinador del Grupo Parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso.

La ley interna también dice que es el órgano de dirección política del Poder Legislativo y la expresión de la pluralidad del Congreso, en éste se impulsan los entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios para alcanzar ‘acuerdos’, a fin de que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

La Junta adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el que los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

Pero lo más importante en una legislatura como la que viene para Tamaulipas, es que en materia de dirección política, el presidente de la Junta de Coordinación Política conduce las relaciones institucionales con los Poderes y los ayuntamientos del Estado.

Ernesto Camacho Ochoa, presidente de la Sala Regional, durante el debate de cuantas pluris le daban a los partidos, dijo que incluso el PAN debería estar representado con 13 diputados en total y MORENA en lugar de 18 debería tener 17, pero por desconocimiento de la ley local en forma expresa local, y la distorsión de la ley, él hizo una propuesta ‘novedosa’ con una menor distorsión de la fórmula, sin precedente, pero que ya ha venido impulsando.

Esto para ir cerrando el paso a las simulaciones que hacen los partidos políticos para ganar espacios en los cuerpos colegiados integrados con representación proporcional.

Los tribunales locales al detectar la manipulación o transferencia irregular de votos, o afiliación efectiva, generan beneficios en la representación proporcional, asunto que deben erradicar, así la visión del Presidente de la Sala Regional.

El Magistrado Yairsinio David García Ortiz, en una participación, dijo que hay circunstancias en los procesos que exponen deficiencias del sistema normativo sobre particularidades del resultado de una elección y que genera esas distorsiones en el tema de la representación proporcional.

Ambos hablaron de la queja del Partido del Trabajo, del cual consideraron no a lugar, por el hecho de que el PT ya con sus votos en la coalición tenía su representación total.

En este tema la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, mostro su postura en contra de no asignar plurinominales a partidos coaligados, pero voto a favor de la cuenta para la integración del Congreso de Tamaulipas.

El PRI de Edgar Melhem entrará finalmente como fracción, al tener tres diputaciones podrá ser parte integrante de la JUCOPO, es decir entraran a la misma MORENA, PAN y PRI, Gustavo Cárdenas de MC, como único representante de dicho partido no tendría ese derecho

por NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA

Comentarios: notinora@hotmail.com @noriko7009