Circula en redes imágenes de quienes incendiaron el Baby’O

MÉXICO.- En redes sociales se dio a conocer una imagen -tomada de una cámara de seguridad- que muestra a una de las personas que ingresó la noche del miércoles a incendiar la discoteca Baby O’ en Acapulco.

Además del video que se dio a conocer esta mañana y que muestra cómo un grupo de sujetos incendia el lugar, el analista Javier Tejado -quien dedica su columna de este viernes al hecho delictivo- publicó la foto de un hombre que entra -por una de las salidas de emergencia- con un bidón, al parecer de gasolina.

Al hombre de gorra roja, playera gris, pantalón de mezclilla y tenis blancos, no se le alcanza a ver el rostro pues trae un cubrebocas.

❗️Primera foto de personas (criminales) entrando con bidones de gasolina al BabyO antier por la noche. Va a seguir la autoridad municipal/estatal con su versión de “corto circuito”? (Solo en su cabeza). pic.twitter.com/qmdEKdFAAO — Javier Tejado (@JTejado) October 1, 2021

Aunque las primeras horas de ayer se quiso esparcir la versión de que el incendio en el Baby’O de Acapulco había sido un “cortocircuito”, esta mañana se dio a conocer el video de una cámara de seguridad que captó cómo un grupo de hombres le prendió fuego a la discoteca ubicada en la Costera Miguel Alemán.

Así fue como tres hombres rociaron gasolina y prendieron el #BabyO en Acapulco ???????? pic.twitter.com/aFxi8uVYXQ — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) October 1, 2021

En el video se observa que al menos tres sujetos rocían lo que al parecer es gasolina en la pista de la popular discoteca que ha sido visitada por celebridades como Luis Miguel.

Eduardo Césarman, socio fundador de la discoteca Baby’O, dijo ayer en una entrevista radiofónica que los hombres llegaron armados y sometieron al único vigilante del lugar -cerrado desde que comenzó la pandemia-, una persona adulta mayor.

“Amagaron al policía, hasta sufrió un shock nervioso, es un adulto mayor, y se metieron, él nunca trató de entrar a apagar el incendio… tenemos 4 salidas de emergencia, entraron por una de ellas que cuidaba el policía. Llegaron y le dijeron: no se mueva o lo matamos. Entraron con galones de líquido”, detalló en entrevista radiofónica.

El video fue hecho público luego de que ayer por la tarde la Fiscalía de Guerrero salió a declarar que “solicitó a los abogados de dicha empresa los videos de las cámaras de grabación en el lugar y hasta el día de hoy, no han sido entregados”.

Césarman declaró que la pérdida es prácticamente total y podrían arreglarlo, pero tendrían que tener la garantía de que esto no vuelva a ocurrir: “imagínate que esto pase con el lugar lleno… si no hay una seguridad para el negocio, para la clientela, no tenemos interés en volver a abrir”.

