La despechada

La lucha por el Congreso del Estado comenzó sin sorpresas, ya se esperaba que algunos de los diputados de Morena abandonarán ese rebaño y se incorporarán al PAN.

De hecho, la llegada de LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, legisladora de MORENA por uno delos distritos de Matamoros estaba más que cantada.

La dama desde hace tiempo se quejaba de todo tipo de abusos, violencia de género, fue uno de las quejas.

Hasta su candidatura llegó a peligrar por todas esas diferencias que existían en Morena, su voz nunca fue escuchada, ni siquiera para darle una palmada en su espalda para tranquilizarla.

Bien dicen que una mujer despechada es capaz de hacer cualquier cosa y LETICIA así se sentía. Era una mujer que no se sentía valorada, ni bien tratada, es como las láminas que en medio de la tormenta vuelan a la casa del vecino, cuando no se encuentran bien sujetas con clavos.

LETICIA voló, pero no lo hizo sola, pues fue acompañada por LIDIA MARTÍNEZ, diputada por el PT para sumarse al partido Acción Nacional. La explicación de LETY es lógica, se suma al PAN que fue el partido que la arropó y la enamoró, cuando en Morena la hicieron a un lado.

Por su parte, LIDIA MARTÍNEZ dijo que abandona Morena porque se sintió más afin a los colores del PAN.

Son las primeras dos deserciones, apenas tenían 30 minutos que tomaban protesta cuando anunciaban su salida, sin embargo se esperan otras cuatro deserciones más.

La molestia en el interior de Morena es enorme, pues no lograron contener la fuga, pero apenas es el primer golpe, pues ya se vislumbran otros hoyos. Al partido guindo le paso lo que al cuento de los perritos, pues de la camada con la que iniciaron ya tienen dos menos y contando.

La magia azul se siente y mucho, ya empezaron a establecer que la lucha que viene el próximo año será intensa, los morenos apuestan todo a la marca, la candidez es demasiada. Si no cambian su visión y siguen trabajando con el lenguaje de la ingenuidad seguirán perdiendo..

En Tampico, el publico grito de gobernador, gobernador, cuando CHUCHO NADER terminaba su mensaje tras tomar protesta como alcalde reelecto de la ciudad capital de la huasteca.

NADER envió un mensaje que hablaba de trabajo y lealtad para sus responsabilidades y trabajo, donde reconoce que tendrá muchos retos enfrente, pero también muchas oportunidades para trascender para convertir a Tampico en un referente en calidad, crecimiento, trabajo, seguridad y turismo en todo el Golfo de México.

El espacio estaba abierto y así es como estableció que la laguna del Carpintero será siempre de los tampiqueños, por lo que rechazó que exista un acuerdo para la privatización, ni tampoco hay pacts fuera de la ley para su funcionamiento, estableciendo que por el contrario se busca que sea autosuficiente con la transparencia que lo distingue. Tampico, brilla, es la filosofía

y marca de transformación e innovación que impulso CHUCHO NADER, donde se alcanzaron rubros importantes en diversas áreas en un municipio que progresa con el reconocimiento nacional.

CHUCHO espera llegar al 2023 cuando Tampico cumpla 200 años celebrando con una ciudad que brillará mucho más.

Robaron cámara en el evento, la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA, el diutado federal GERARDO PEÑA; además de los ex alcaldes ARTURO ELIZONDO NARANJO, FRANCISCO RABAGO y ÓSCAR PÉREZ INGUANZO.

En ciudad Victoria rindió protesta como alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, donde tiene una enorme tarea por cumplir, pero muchas ganas de hacer bien las cosas.

JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ