Se tambalea la mayoría de Morena

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El día de la toma de posesión de la 65 Legislatura, el Partido Acción Nacional ganó tres curules.

Primero, Leticia Sánchez Guillermo y Lidia Martínez López, renunciaron a su militancia con Morena y el PT respectivamente, para aliarse con el PAN.

Y más tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que a ese partido le corresponde otra diputación plurinominal, por lo que le quitó una al PRI.

Ahora, la bancada de la coalición “Juntos haremos historia” queda integrada por 18 diputados locales, es decir exactamente el 50% de la Legislatura.Para aprobar sus iniciativas, si asisten todos los legisladores, necesitará de un diputado de algún otro partido para completar la mayoría simple Acción Nacional quedará con 15 diputados, el PRI con dos y Movimiento Ciudadano con uno.

Al concluir la toma de protesta de los legisladores que integran la 65 Legislatura, los diputados de la bancada del PAN, encabezados por su líder, Luis René Cantú Galván, anunció que las legisladoras se unirían a este partido político.

“Hemos contado ahora con la diputada Leticia y Lidia, que se adhieren a la bancada de Acción Nacional; tienen sus acuses donde se deslindan de la bancada de Morena y PT y hoy por hoy, son dos diputadas más, valiosas, como todos los que estamos en este Congreso, valiosas para Acción Nacional”, comentó el líder de la bancada panista.

De esta manera, el PAN ahora contará con 14 diputados, Morena con 17, además de los tres del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

La diputada por el Distrito 11 de Matamoros, Leticia Sánchez Guillermo, quien pertenecía al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusó hostigamiento y malos tratos por parte del presidente de Matamoros, Mario López, contra quien dijo, hay 22 denuncias por parte de mujeres.

“El día que a mi me golpearon, cuando vino el presidente Mario Delgado, nadie se acercó conmigo a pedirme o que les explicara cuál fue el motivo, nunca me invitaron a reuniones de campaña y ese día me invitaron para golpearme, gente del alcalde de Matamoros”, acusó.

Señaló que la decisión de dejar a Morena, la tomó, luego de que se le cerraron las puertas y apoyos en el Ayuntamiento de Matamoros, “me voy con la frente en alto a tocar puertas, el PAN a mi me arropó en el momento en que allá me hicieron a un lado, desde el momento en que me golpearon”.

Por su parte, Lidia Martínez López, quien llegó a la diputación local por la coalición Morena-PT en el Distrito 17 con cabecera en González, señaló que coincide con la ideología del PAN. “Vengo a trabajar, quiero un beneficio para los municipios que yo represento, ese es mi interés, trabajar por el municipio de González y El Mante; fue una decisión con todo mi equipo de trabajo”.

Cantú Galván comentó que ahora con 14 diputados en el Congreso del Estado, esperarán la resolución de la Sala Superior para lograr legar a 15 diputados, “tengo la confianza que la razón, pero sobre todo, el derecho y la Ley, nos van a regresar esa (diputación)”.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, aprobó por mayoría, devolver una diputación por el principio de representación proporcional al PAN, de las dos que le había asignado el Tribunal Electoral de Tamaulipas al PRI.

Ayer al mediodía, la diputación Permanente del Congreso del Estado, tomó protesta en sesión solemne a la 65 Legislatura de Tamaulipas, misma que, a partir de este 1 de octubre, habrá de declararse legítimamente constituida e instalada.

La legisladora Esther García Ancira, secretaria de la diputación permanente, dio a conocer el informe del Consejo General del Instituto Electoral de la entidad, sobre la legitimidad de las elecciones, y finalmente la 65 Legislatura.

Esta nueva legislatura quedó integrada por los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Armando Javier Zertuche Zuani, Marco Antonio Gallegos Galván, Juan Ovidio García García, Humberto Armando Prieto Herrera, Eliphaleth Gómez Lozano, José Alberto Granados Favila, Isidro Jesús Vargas Fernández, Javier Villarreal Terán. Además de Gabriela Regalado Fuentes, Guillermina Magaly Deandar Robinson, Casandra Prisila de los Santos Flores, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Nancy Ruíz Martínez. Por la coalición del PT-Morena se integran, José Braña Mojica, Juan Vital Román Martínez, Consuelo Nayeli Lara Monroy, Leticia Vargas Álvarez y Jesús Suárez Mata. Mientras que por el Partido Acción Nacional (PAN) estarán como legisladores, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Félix Fernando García Aguiar, Marina Edith Ramírez Andrade, Liliana Álvarez Lara, Edmundo José Marón Manzur, Nora Gómez González, Luis René Cantú Galván. Además Carlos Fernández Altamirano, Myrna Edith Flores Cantú, Sandra Luz García Guajardo, Linda Mireya González Zúñiga, Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, Leticia Sánchez Guillermo y Lidia Martínez López, estas últimas, luego de renunciar a Morena y el PT, respectivamente. La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), está conformada por Edgardo Melhem Salinas, y Alejandra Cárdenas Castillejos, en tanto que el Partido de Movimiento Ciudadano, será representado en esta legislatura, por Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. En su calidad de suplente de la presidencia de la diputación permanente, el diputado Francisco Javier Garza de Coss y a nombre de la Sexagésima Cuarta Legislatura que concluye sus funciones este 30 de septiembre de 2021, deseo éxito en la responsabilidad que inician los nuevos legisladores en bien de Tamaulipas.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN