Subió 16% el Gas Bienestar en 15 días

MÉXICO.- Desde su inicio de operaciones en septiembre de este año, los precios del combustible de la empresa Gas Bienestar se dispararon hasta 16 por ciento, acumulando un alza de 3.25 pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La empresa arrancó en el mercado con una tarifa de 20 pesos por kilogramo, pero actualmente se llega a vender hasta en 23.25 pesos, en Iztapalapa, según el listado de precios publicados por el organismo regulador.

Ahora las familias deben gastar 465 pesos por un tanque con 20 kilos, mientras que, a inicios de septiembre, fueron 400 pesos.

Gas Bienestar no es la compañía que ofrece los precios más bajos en la demarcación, una vez que Uni-Gas venden el kilo en 19.20 pesos, Gas Chapultepec lo oferta en 20.35 pesos, mientras que G.G. Gas tiene una tarifa de 19.43 pesos por kilogramo, según la CRE, a cargo de Leopoldo Melchi.

Beatriz Marcelino, experta en energía de Grupo Ciita, puntualizó que el alza se debe a las variaciones de la molécula en el mercado internacional.

“Pemex no puede controlar el precio de los mercados y no subir la tarifa implicaría erogar un subsidio, destinar dinero que no tiene”, afirmó la experta.

Gas Bienestar informó anoche, en un comunicado, que los precios promedio para la semana del 21 al 30 de septiembre ascienden a 21.50 pesos para los tanques de 20 y 30 kilogramos.

La consultoría Caraiva y Asociados señaló que aplicar subsidios al gas LP podría implicar un gasto para el erario público de por lo menos 185 mil 774 millones de pesos al año.

“El monto representa cerca de 62 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2020 en materia de gasolina y combustibles, que fue de 300 mil millones de pesos” afirmó Ramsés Pech, especialista de la consultoría.

Marcelino expresó: “Si se subsidia el gas, Pemex agravaría sus resultados financieros y estaría todavía más en números rojos porque los costos logísticos y operativos son muy altos”.

Consideró que el combustible va a seguir encareciéndose en los próximos meses.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO

https://twitter.com/expresopress/status/1346588649622810626?s=24