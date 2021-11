Confiesa Will Smith que pensó asesinar a su padre para “vengar” a su mamá

ESTADOS UNIDOS.- Will Smith es uno de los actores más queridos de Hollywood, aunque se caracteriza por su alegría y simpatía su infancia estuvo marcada por la violencia que su padre ejerció contra su madre, algo que lo hizo considerar en un momento “vengarla” matando a su progenitor.

El protagonista del “Príncipe del Rap” habló sobre los oscuros momentos en su vida personal cuando su padre, Willard Carroll Smith Sr., golpeaba a su madre cuando él aún era muy pequeño. Momentos de los que fue testigo y que lo llevaron a pensar que era “un cobarde” por no poder defenderla, pero era tan sólo un niño.

Will Smith dio un adelanto de sus memorias, que se publicarán el próximo 9 de noviembre, y en ello relata uno de los momentos que más recuerda cuando su padre dio un fuerte golpe en la cabeza a su madre, lo que provocó que ella cayera y comenzó a escupir sangre: “Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”.

El actor confesó que el momento en que pasó por su mente “vengar” a su madre fue mientras cuidaba a su progenitor cuando enfermó de cáncer, pues cuando lo ayudaba a llegar al baño consideró en empujarlo por las escaleras.

“El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día lo haría: ‘Vengaré a mi madre cuando sea lo suficientemente grande, cuando sea lo suficientemente fuerte, cuando ya no sea un cobarde’, lo mataría”, relató.

Will Smith y la relación con su padre

El actor de 53 años habló sobre la relación con su padre, señaló que era un hombre alcohólico y agresivo pero que cuando se trataba de un recital escolar o el estreno de una de sus películas siempre estuvo con él tratando de estar sobrio.

“No hay nada que puedas recibir del mundo material que te genere paz interior o satisfacción (…) Al final, no importará ni un ápice lo bien que te haya amado, sólo obtendrás ‘la sonrisa’ en función de lo bien que los amaste”, añadió.

Además de esta fuerte declaración, Will Smith también reveló hace algunos días en el tráiler de su serie que se estrenará en YouTube, “Best Shape of My Life”, haber pensado en el suicidio.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí. Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, dijo.

