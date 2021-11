Pintan “agrio” el panorama de citricultores

TAMAULIPAS.- Un negro panorama enfrenta la citricultura en Tamaulipas, por lo cual los productores resienten los daños que causaron las heladas del mes de febrero del presente año.

Eso provocó una caída en la cosecha de naranja, en tanto que los limoneros, sufren por los efectos del cierre de fronteras para exportar, por lo que se estima que más de 20 mil toneladas de esa fruta se quede en los árboles.

Pedro Hugo Ramos, integrante de la Unión de Ejidos citrícolas de Güemez, y representante de la empresa Tierra de Monte, dijo que hoy se vive una difícil situación en la región centro, que podría agravarse por los aumentos en insumos que se registran principalmente en los fertilizantes.

“Se puede decir que se vive un año malo, ya que diversos factores se han conjugado para proA PIQUE 20 mil toneladas de limón quedaría en los árboles Heladas de febrero tumbaron la flor y desploma la producción Se desploman precios de naranja, y toronja vocar pérdidas en este sector, que es uno de los más golpeados por el cambio climático, ya que primero fue la sequía y luego las heladas que han dañado la producción”.

Más daño causaron las heladas que se registraron durante el 14, 15 y 16 de febrero, ya que es el tiempo en que los árboles de naranja empiezan a florecer y al registrarse temperaturas congelantes mucha flor se cayó y eso trajo consigo que bajara la producción de esa fruta.

“El hielo afecto tanto a la fruta que está a punto de cosecharse, como los árboles que estaban en proceso de floración, lo cual provocó una baja en la producción de ese cítrico”.

El experto en citricultura Pedro Hugo Ramos, indica que a la baja producción se suma la caída en el precio, ya que actualmente la tonelada de naranja se vende en 2 mil 300 pesos y la que es para jugo a un precio mucho más bajo.

“Otro de los cítricos afectados es la toronja, que también registra muy poca producción y actualmente tiene un precio bajo en comparación con otros años, ya que se paga entre 4 mil a 4 mil 500 la tonelada, cuando en años anteriores se vendía hasta en 8 mil pesos”, dijo. Si bien es poca la producción de toronja, este cítrico permite a productores allegarse recursos para continuar produciendo, ya que los recursos se utilizan para la compra de insumos para sus huertas.

Cabe citar que Tamaulipas ocupó el tercer lugar nacional en la producción de toronja en el ciclo de cosecha 2020, donde se lograron obtener más de 59 mil 241 toneladas de este cítrico, sin embargo, para este 2021 se estima que no se volverá a alcanzar esta meta.

QUEDARÍAN EN LOS ARBOLES 20 MIL TONELADAS DE LIMÓN

Después de haber ocupado en2020 el primer lugar nacional en la producción de limón italiano, con 109 mil 900 toneladas de este cítrico cosechas, este año podría dejar de ocupar ese puesto al reducirse la producción y al enfrentar una difícil situación los limoneros de Tamaulipas por la falta de mercado y buenos precios de esta fruta.

Pedro Hugo Ramos, dijo que no solo fueron las heladas que están afectando la producción y venta del limón italiano, si no, que también el cierre de las fronteras con los Estados Unidos por el COVID 19, que no permite la exportación de esta fruta.

“Esta situación está provocando que miles de toneladas de limón sigan aún en los árboles, cuando en otros años para estas fechas se terminaba la cosecha”. Las pérdidas en este sector aún no están cuantificadas, pero solo en la exportación de esta fruta, se registraban ingresos entre 20 a los 30 millones de dólares, al exportarse hasta 40 mil toneladas.

“Los limoneros están desesperados al grado que están sacando la poca producción en camionetas, pero son muchos productores que están cortando el limón serenado y esto hace que la fruta rápidamente se pudra, si no logra venderse rápidamente”, explicó.

Al iniciar la cosecha a finales de julio, se creía que sería un buen año, luego que la tonelada de limón se vendía en 13 mil pesos, pero la saturación del mercado por el cierre de la exportación provocó que el precio bajará hasta los 3 mil pesos en que se paga actualmente.

POR ANTONIO DE LA CRUZ

EXPRESO-LA RAZON