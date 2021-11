Trabajo en equipo en Madero

TAMAULIPAS.- Esta mas que claro que entre el sindicato único de trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de Ciudad Madero y el municipio hay Armonía y muchas ganas de sacar adelante los temas pendientes en materia de servicios públicos.

La neta, el alcalde Adrián Oseguera, tiene todo a su favor para dar resultados a corto plazo en esta materia, pues tuvo la visión de incluir en su planilla de regidores Morenos al líder del gremio sindical, Azael Portillo, por lo que ahora no solo forma parte del Cabildo, sino hasta es el presidente de la comisión en esta materia … ! Y eso no es casualidad!

El presidente de la comuna trae muchas ganas de darle otra cara a la ciudad, para dejar atrás los problemas de la recolección de la basura que heredó y mantenerla limpia y si le sumamos la experiencia de Azael, quien repite por tercera vez como edil, ( quien ha @demostrado que se la va a rifar con Oseguera ) y agréguenle que el secretario a cargo de este departamento, Zamir Shahin Zamudio, quien es un funcionario de tiempo completo y hasta un poco hiperactivo, está decidido a “sacar la chamba, cueste lo que cueste”, pues es claro que es de los pocos que trae la camiseta bien puesta en esta administración, los tres están cerrando filas para hacer un solo equipo.

Y de esta manera, ayer se dio un paso importante, de parte de AOK, con la compra de 7 camiones para la recolección de la basura, que AGARRESE, representa, ni más ni menos, que una inversión del orden de los 18 millones de pesos… Es es la voluntad política de terminar con los problemas en el sistema de la recolección de la basura.

ESO SIGNIFICA… que ya no hay pretexto ni para que una Bolsa de pan esté tirada en cualquier rincón de Madero, pues equipo ya tienen, y tienen un secretario de lujo con Zamir, además un líder – regidor ( Azael ) que está comprometido con su gente y con Madero, pero principalmente un alcalde que busca un cambio de fondo y forma en la Ciudad.

Por lo que seguramente los resultados empezaron ayer mismo que se dio el banderazo de salida de las unidades.

¿QUE ONDA CON EL JUNIOR DE LA MADRID?

Llamo la atención que anduvieran de “shopping”, el ex candidato perdedor del PRI en Tamaulipas al Gobierno del estado, Baltazar Hinojosa y el hijo del ex presidente de la República, Enrique de la Madrid.

¿A caso Irían a darle de comer a las palomas de la plaza de Armas? Pero por lo pronto, aprovecharon, para tomarse la foto para el face con Saúl Rivera Caballero… ¿Que habrán platicado ?… ¿Se habrá acordado Balta que Saúl le dio una puñalada y lo traicionó en un noticiero de radio a nivel nacional?

LLORAN REGIDORES POR SU “COMPE”

Hay regidores del estado donde no les han pagado su compensación… ! calmados, apenas llevan un mes “””trabajando””” y ya quieren ganar como ejecutivos.’ Las compensaciones son un “hueso” que todos los regidores del país quieren “ruñir, morder o roer” , van desde 20 hasta 40 mil pesos las famosas “compes”, las cuales son parte del “show”, es la manera como los alcaldes del país mantienen “tranquis “ a los ediles, bueno, más directo la Compensación se convierte en un bozal para los regidores y hasta lo vuelve ciegos como mudos.

Y me parece bien que se la den a quien trabaja, pero es una mentada de “M”, que los regidores que no van a trabajar, aparte de su sueldazo, reciban este bono. Debería de quedar establecido un “reloj checador” para los regidores y al que no vaya a trabajar, que le descuenten el día.

Recuerde: ¡No se vale Chillar!

EL RESBALON / MARIO PRIETO