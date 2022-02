Monterrey fracasa en el mundial de clubes

MÉXICO.- Monterrey no dio una buena imagen al mundo, así como esperaba que lo hiciera Javier ‘El Vasco’ Aguirre un día antes de su debut. El Al Ahly fue más rápido y puso en aprietos en varias ocasiones al sector defensivo de los Rayados para superarlos 1-0 en los ‘cuartos de final’ del Mundial de Clubes de la FIFA, duelo que se realizó en el Estadio Al-Nahyan de Abu Dhabi.

En la primera parte, los Rayados de Monterrey sufrieron en el sector defensivo, donde el cuadro del Al Ahly le ganó la espalda en varias ocasiones a Héctor Moreno y a Erick Aguirre.

Al minuto 28’, Taher Mohamed remató con pierna izquierda desde el centro del área, donde Esteban Andrada detuvo el esférico.

Tres minutos después vendría la respuesta del equipo mexicano. Celso Ortíz asistió a Sebastián Vegas para que mandara su remate de pierna izquierda a manos del arquero.

Monterrey perdió hacia el frente, no llegó con la suficiente claridad y poco a poco Al-Ahly se acercó a la portería, no obstante, la sequía de goles no se rompió en la primera parte.

En la parte complementaria, el cuadro egipcio abrió el marcador a través de un contragolpe. En una jugada que inició por el sector izquierdo, vino después un remate que rechazó Andrada al centro, lo que aprovechó Mohamed Hany para empujar el esférico al 53’.

Minutos después vendría la respuesta de los Rayados, pero el remate de cabeza de Maximiliano Meza fue detenido por Aly Lotfi Mostafa.

Monterrey no encontraba las vías para poner a trabajar al guardameta Lofty, mientras los Diablos Rojos tuvieron la oportunidad de incrementar la ventaja a los 80 minutos cuando Walid Soliman cabeceó, pero el balón se fue por arriba.

En su quinta participación en el Mundial de Clubes, los Rayados suman tres ediciones sin avanzar a semifinales. Las otras dos las vivió en 2011 y 2013.

A Monterrey sólo le quedará por disputar el partido por el quinto puesto, que se jugará el próximo 9 de febrero.

