Expertos señalan que probablemente ya existan casos de hepatitis infantil en México

MÉXICO.- Expertos en pediatría aseguran que es inminente la llegada de la hepatitis infantil a México, ante su detección en al menos 20 países.

El 5 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió el reporte, desde Reino Unido, de 10 casos de hepatitis aguda grave en niños menores de diez años y sin dolencias previas.

Desde entonces la enfermedad ha sido detectada en niños de al menos 20 países. Hasta el momento se sabe que cuatro menores han muerto y que en una décima parte de los casos los niños necesitaron un trasplante de hígado tras enfermar.

Arianna Huerta, pediatra infectóloga de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, señaló que en México ya debe haber casos de hepatitis infantil, pero que probablemente no han sido reportados a la autoridad de salud o los padres no conocen de la nueva variante.

Alertó el alto costo del tratamiento y que si al menos 10 por ciento de los pacientes requerirá un trasplante de hígado la situación se tornará complicada.

“Hay trasplantes en el país, en los institutos nacionales y hospitales privados, algunos tenían convenios con el Seguro Popular, en donde cualquier niño podía tener un trasplante; ahora no. Ojalá no haya muchos casos y que se pueda hacer algo por todos y no solo los que puedan pagar ese procedimiento”, dijo en entrevista con El Universal.

El pediatra intensivista José Luis Salinas Selaya coincidió con la doctora Huerta.

Expuso que si el nivel de pacientes es pequeño “estamos preparados”, gracias en gran medida al Centro Nacional de Trasplantes. Sin embargo, apuntó deficiencias en la parte económica para tratar la enfermedad.

“Yo creo que sí estamos preparados para un brote pequeño, desde el punto de vista económico tendríamos problemas con la desaparición del Insabi y demás cosas. En materia privada, no”, dijo también en entrevista.

La hepatitis es una inflamación del hígado principalmente provocada por agentes infecciosos de tipos A, B, C, D y E.

Pero ningún agente infeccioso ha resultado positivo en casos infantiles. No obstante, se ha detectado el adenovirus 41 en al menos 70 pacientes.

“Esto no es normal, porque puede causar inflamación en el hígado, pero esto lo vemos en pacientes que tienen otras enfermedades como cáncer o algún tipo de inmunodeficiencia. Lo peor es que está sucediendo en niños sanos”, lamentó la doctora Arianna Huerta.

La pediatra indicó que en Israel se analiza si la hepatitis infantil se relaciona a la variante ómicron de COVID-19, como cofactor con el adenovirus.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA