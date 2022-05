La vida se transmite en vivo 

Nadie es tan verdadero y asertivo como para siempre ser perfecto. Por eso es que la vida fluye y no se detiene, llevándose todo. Se va con lo que hay y se recorren largos tramos de la existencia sin darnos cuenta.

No se comprende el fracaso hasta que muestra su rostro de éxito. Por eso son más los errores que los aciertos y muchos hombres de ciencia se encierran para cometerlos a propósito.

Pero la vida es en vivo y no espera. Si corres no la alcanzas, es mejor la esperanza. Aún cuando en una de esas la vida, como es, nos hace trampa para exhibirnos en una sala cinematográfica.

El éxito igual que el fracaso es efímero. Ambos son chispas en la oscuridad, luego se vuelve a lo absurdo. La vida sin comerciales continúa siendo. No hay tiempo para reflexionar en lo cierto, cuando ya es un error continuar donde mismo.

Se cumplen años y los festeja si usted quiere, pero también los oculta si no le conviene. Hay cosas que no matan, no hieren, mentiras gigantezcas del tamaño de la tierra y hay verdades escondidas donde nadie las encuentra.

Se está en vivo, esta no es una grabación. En cualquier momento aparece un extraño invitado. Pasa un pájaro muy bajito, hay cocas en el refri, alguien nos estuvo viendo. Llega una noticia que lo cambia todo. Una moto quedó atravesada en la mañana, recuerdas un pequeño espacio de tierra, un vaso de agua, las manos mojadas con gel desinfectante. No recuerdas nada.

Hay cosas que no existen pero hay quienes creen en ellas y ahí tienen su casa. Habrá célebres mentirosos con credibilidad y claro hay aquellos a quienes reprimimos por decir la verdad.

Todo cuenta, todo en la vida embona por las calles o las acerca, en eso todos somos uno haciendo cosas distintas, no siempre de acuerdo, no siempre conformes. Con lo que somos andamos. Damos una parte y nos guardamos otra y hay quienes lo dan todo y se quedan sin nada.

Con eso andamos dudando por las calles, buscando una sombra como prioridad inmediata. Luego pensamos si será buena idea acudir a la vida en medio de la lluvia. O quedarnos a pensar lo que hubiera ocurrido, lo que no ocurrió y lo que está ocurriendo sin nosotros adentro del mundo. O del vulgar chisme.

Transmitimos en vivo. Nos equivocamos y luego repetimos el fallo, lo hacemos nuestra ley, se convierte en agenda, hasta que todo mundo cree y confía en esa gigantezca mentira. De pronto todo mundo espera que nos equivoquemos, y nada más por llevarles la contraria acertamos.

La vida es caprichosa, obsequiosa y sorpresiva. Das dos vueltas en lugar de una, te hace girar y dar saltos. Un susto hace que varios huyan y traten de ponerse a salvo y lo logran. Ya pueden salir, fui yo, era un simulacro de terremotos. Corres y caes resbalando por el lomo de una cáscara de plátano.

La vida es resbaladilla, todos vieron cuando di el costalaso abajo. Cuando lo que duele es el escarnio. Nadie se debería morir sin ver esto. La vida es en vivo y se guarda la memoria que después no se encuentra. Sin pruebas, todo es sospechoso. Ni los que fueron recuerdan. Fue importante para uno, para el resto fue un día más del universo.

Un millón de combinaciónes de palabras no son cualquier cosa como para seleccionar unas cuantas y echarlas a la bolsa. Las palabras no electas forman su propio mundo o buscan una garganta por donde expresarse.

Transmites en vivo todo el tiempo, pero no todo el mundo está conectado. Y sin embargo hay extraños interesados. Esperan que te equivoques y seas perfecto, todo al mismo tiempo. Ambas cosas funcionan en un mismo cuerpo y la vida se transmite en vivo. Eso es lo bonito.

HASTA PRONTO.

Por Rigoberto Hernández Guevara