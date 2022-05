México sin respuestas

Conforme pasan los días, las semanas y los meses, los problemas se acumulan preocupantemente en México sin que encuentren ni siquiera atención y ya no digamos solución por parte del gobierno de Morena.

Todo aquello que no esté contemplado en los planes del grupo en el poder, no tiene cabida en la agenda gubernamental. Su interés es personal y no servir al pueblo de México.

Así pasó con la pandemia del SARS-CoV-2, que al no encontrarse en los planes oficiales primero se le negó criminalmente, después se le subestimó, más tarde se le quiso tratar con pomadas y tés, para finalmente reconocer que se trataba de una enfermedad grave pero que ya no había nada qué hacer, “se murieron los que se tenían que morir”, se escuchó decir en Palacio Nacional.

Esa es la negligencia de quienes hoy están en el poder, que no se quieren molestar en gobernar ni tomar decisiones difíciles, solo quieren vivir del presupuesto, atender sus intereses y escuchar los halagos del “pueblo bueno”.

Gobernar tiene su ciencia, y uno de sus principios elementales es solucionar problemas.

Ahora resulta que el neoliberalismo no es tan malo y que es el “mejor sistema político (sic)”; que sí faltan doctores, medicinas y equipo en el Sector Salud; que la ola de inseguridad, violencia y crimen que azota al país no es responsabilidad del gobierno federal, y que el robo de combustible no solo no se ha acabado, sino que se ha incrementado.

Se trata de los problemas que ya han sido reconocidos por el grupo en el poder, que en su momento pretendió ignorar y esconder, pero que hoy, por la magnitud que han cobrado, se ven obligados a reconocer no solo que existen, sino que van a empeorar.

Lo que sigue igual es la inacción gubernamental. No hay problema que los haga reaccionar; cada día suceden más tragedias, más pobreza y más atraso y el grupo en el poder sigue ensimismado, creando cortinas de humo para que todo siga empeorando.

Las pretendidas soluciones que en 2018 se vendieron a las y los mexicanos como receta mágica, hoy han resultado en pura charlatanería que solo ha causado dolor, hambre y violencia.

Nada bueno ha salido de Morena.

Los problemas de México exigen seriedad, responsabilidad, conocimiento y capacidad para enfrentarlos. Ya es tiempo.

Por Alejandro Moreno

*Presidente Nacional del PRI.