Cambia semáforo epidemiológico en Tamaulipas a naranja

VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó el cambio de semáforo epidemiológico, de verde brincó a naranja, por la cantidad de contagios registrados en los últimos días.

En su jornada del sábado la dependencia confirmó 622 contagios de COVID-19, sin notificar defunciones en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de casos activos a 4 mil 749.

El reporte dado a conocer por Gloria Molina Gamboa señala que Tampico reportó 148 contagios, 104 en Reynosa, 97 en Matamoros, 81 en Madero, 74 en Ciudad Victoria, 39 en Mante, 38 en Altamira, Río Bravo 9 y 8 en Soto la Marina.

Además, Nuevo Laredo y Miguel Alemán reportaron 5 contagios, Llera y Díaz Ordaz 3, Camargo y Jaumave 2 y Ocampo, Aldama, González y San Fernando reportaron 1 contagio.

Con estas cifras, en Tamaulipas desde el inicio de la pandemia, hay un total de 155 mil 317 contagios, con 142 mil 193 pacientes recuperados y las defunciones se mantienen en 7 mil 871.

Los casos activos se tienen identificados en las principales ciudades, destacando Tampico con 1,139, Victoria con 771, Madero con 715, Matamoros con 661, Altamira con 278, mientras que Nuevo Laredo tiene 121.

El cambio de color en el semáforo epidemiológico de verde a naranja directo y subir la alerta a fase II, se debe a que 18 de los 43 municipios se encuentran en semáforo rojo, 10 en color naranja, tres en amarillo y solo 12 están en color verde.

Molina Gamboa exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención para frenar la quinta ola de contagios, además, mencionó que la forma más efectiva de inactivar el virus y evitar complicaciones graves que pueden derivar en defunciones, es a través del lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y la vacunación anticovid.

Aunque no se reportaron fallecimientos, la titular de la SST advirtió que la pandemia no ha terminado y pidió no exponer a los más vulnerables, evitar salidas no esenciales, limitar el contacto social, ventilar todas las áreas de la casa, desinfectar objetos y superficies de uso común, principalmente.

