Tom Cruise celebra sus 60 años

Tom Cruise está de fiesta, este 3 de julio de 2022, el conocido actor está cumpliendo 60 años, para sorpresa de todos sus fans debido a que se conserva bastante bien para su edad.

Una muestra de ello es que, coincidiendo con el cumpleaños de Tom Cruise, la producción de ‘Misión Imposible 7′ liberó una imagen de la película con el actor como protagonista.

En dicha imagen de ‘Misión Imposible 7′ podemos ver a Tom Cruise colgado de un avión en una de las tantas escenas de acción y riesgo que caracterizan al actor.

Si bien esta escena de ‘Misión Imposible 7′ se filmó antes de que Tom Cruise cumpliera 60 años, aún así es de sorprender, pues en realidad no tiene mucho tiempo que terminó de grabarse el filme.

Aunque Tom Cruise ha protagonizado todo tipo de películas, actualmente se le reconoce por ser un héroe de acción y realizar todas sus escenas sin ayuda del CGI o dobles.

Algo sorprendente, pues actores de su edad prefieren evitar este tipo de escenas debido al desgaste físico que suponen; sin embargo, Tom Cruise considera que es lo mínimo que se debe de hacer para entregar un buen espectáculo.

Tom Cruise se ha vuelto a posicionar en este 2022

Además de lo de ‘Misión Imposible 7′, Tom Cruise tiene muchas otras cosas por las que celebrar en grande sus 60 años, pues este 2022 ha visto un reposicionamiento de su carrera.

Es cierto que Tom Cruise nunca cayó en un bache como tal; sin embargo, ya no era tomado tan en cuenta por generaciones actuales. Eso cambió con la llegada de ‘Top Gun: Maverick’.

La secuela de la película protagonizada por Tom Cruise colocó de nueva cuenta al actor en el foco principal, siendo su filme más exitoso en su carrera, y el más taquillero del año.

Tom Cruise y ‘Top Gun: Maverick’ incluso derrotaron a pesos pesados como ‘The Batman’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en la recaudación global.

Con esto, Tom Cruise llega bastante potenciado para el estreno en 2023 de ‘Misión Imposible 7′, la cual de por sí ya tenía altas expectativas por ser el inicio del arco final de la saga.

‘Mision Imposible 7′ se estrenará el 14 de julio de 2023, con un Tom Cruise de ya 61 años para ese momento.

