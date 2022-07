Vacuna Novavax contra Covid ya está autorizada por la FDA

ESTADOS UNIDOS.- La vacuna covid Novavax fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para casos de emergencia en Estados Unidos.

Con esta autorización la vacuna Novavax puede ser aplicada en personas adultas en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado de la FDA, la vacuna Novavax contra el covid cumple con todos los criterios para ser aplicada en Estados Unidos por lo que se convierte en la cuarta vacuna contra covid autorizada para su uso de emergencia en ese país.

Today, we issued an emergency use authorization (EUA) for the fourth vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 18 years of age and older. https://t.co/3pK5bLRehg pic.twitter.com/HLSoBAR7zQ

— U.S. FDA (@US_FDA) July 13, 2022