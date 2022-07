Cabra llora en el hombro de su dueño luego de que él la vendiera

MÉXICO.- Un video de una cabra llorando como un humano mientras su dueño la vende se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por el usuario de origen indio @ram_vegan, quien no reveló el lugar y la fecha exacta de este peculiar momento.

Con una música de flauta de fondo, el video muestra a la cabra llorando como si fuera un bebé mientras posa su cabeza en el hombro de su propietario, como si se tratara de una amarga despedida.

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human ???????? pic.twitter.com/k5LwYRKDqW

— Ramasubramanian V. Harikumar ???? (@Ram_Vegan) July 15, 2022