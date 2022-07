Buscan al dueño de un billete con el mensaje “último domingo del abuelo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Las personas que ya no tenemos a nuestros abuelitos con nosotros sabemos lo importante que es guardar los buenos recuerdos de momentos que vivimos juntos. En redes sociales se volvió viral un caso de conmovió a más de uno.

La usuaria de Facebook Glez Mari publicó la foto de un billete de 50 pesos con una peculiar leyenda “último domingo del abuelo 20-03-21”, dinero que llegó a sus mano pero al ver el mensaje decidió buscar al dueño original.

Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo”, dice la mujer en su publicación.

La leyenda de este billete de está muy bien cuidada, incluso la persona que la colocó tuvo mucho cuidado en que las letras quedaran muy bien protegidas con cinta.

Glez Mari afirma que desconoce las razones por las que la persona tuvo que gastar ese billete o si lo perdió en algún lugar. Lo cierto es que esa leyenda da a entender que es un tesoro que no puede sustituirse.

Desconozco las causas del por qué tuvo que pagar con ese billete… Pero si tu reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo”, dice el mensaje que ya se hizo viral”, comenta.

La persona que quiera recuperar el billete solo tiene que escribir a la cuenta de la usuaria.

Con información de Excélsior.