OMS declara emergencia sanitaria mundial por viruela del mono

ESTADOS UNIDOS.- Este sábado, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom declaró el brote de la viruela del mono emergencia sanitaria de interés internacional.

Mediante una conferencia de prensa, la OMS emitió la decisión tras la segunda reunión del comité de emergencia sobre el virus luego del aumento en los casos en todo el mundo.

"So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly, through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the International Health Regulations."-@DrTedros #monkeypox

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022