“Ahora las personas le tendrán miedo a ver al cielo”: Jaime Maussan

MÉXICO.- En ocasiones tienen que pasar años para que nos sorprenda una buena película de terror y esto nos ocurrió recientemente con ‘Nop’ de Jordan Peele.

La película de terror-ficción tienen todos los elementos que ponen al espectador al borde de la butaca, desde una trama interesante hasta extraños giros y criaturas monstruosas.

Este thriller es una épica odisea que sigue a unos hermanos afroamericanos en su búsqueda por querer captar en video a un ovni.

Sin embargo, tan pronto como consiguen una cámara, todo se torna oscuro y hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante.

Como era de esperar, Jaime Maussan no tardó en dar su opinión sobre esta cinta aterradora.

El ufólogo aseguró que no se arrepiente de haber visto ‘Nop’ y cree que es una buena razón para que ahora las personas tengan miedo de ver al cielo.

Lo que más me gustó de esta película fue la incorporación de elementos reales. A pesar de que es una película, hay muchos elementos que son sacados de la realidad. El tipo de historia es, hasta cierto punto, el tipo de historia que podría estar ocurriendo ahora mismo. Entonces, esto es algo que resulta muy atractivo para un espectador”.

De igual forma contó que le encantó el giro drástico que creó Peele para el guión.

En un momento de la película, todo cambia. A partir de cierto instante, la historia se convierte en algo distinto. Esto es absolutamente inesperado”, destacó el periodista de 69 años.

Para Maussan, quien ha reportado sobre el fenómeno OVNI en México por más de tres décadas, este tipo de películas logran que los mexicanos se interesen en los fenómenos extraños.

Esta película parece entrar y salir de la realidad y la ciencia ficción constantemente. Y el final es absolutamente inesperado. Eso a las personas les va a llamar mucho la atención. Les va a agradar. Creo que tiene futuro esta película y va a ser un éxito de temporada. Y nop, no me arrepiento de haber visto ¡Nop! Creo que es una película que yo, como investigador del fenómeno OVNI, tenía que ver. No sé si por esto ahora las personas van a sentir miedo de ver al cielo”.

