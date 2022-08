Pega al bolsillo la compra de útiles escolares

TAMAULIPAS.- Hace varias semanas prácticamente inició una guerra por la venta de útiles en la zona, todo mundo quiere acaparar parte de esta derrama económica que representa el arranque del ciclo escolar después de dos años de pandemia.

El aumento, en comparación al año pasado, ha sido hasta de un 30 por ciento, lo que es un golpe para el bolsillo familiar .

Las listas de útiles escolares que piden, tanto en escuelas públicas como privadas, son kilométricas y sale caro cumplir con cada una de ellas.

COMPARATIVO DE GASTO POR NEGOCIOS DEL SUR DE TAMAULIPAS

Para el comparativo de precios se eligieron varios negocios al azar que cuentan con venta de anaquel y se considero como muestra el listado solicitado por una institución de nivel privado del sur de

Tamaulipas.

El primer lugar fue Oficce Depot Madero, en el que se checo la lista de precios de ùtiles escolares de 3er grado de una institución de nivel particular.

El resultado arrojo un gasto por familia de mil 134 pesos.

En la visita realizada a Tony Papelerías en la calle Aduana 104 en Tampico, el concentrado del mismo listado de útiles escolares, determino que se tendría un consumo de mil 050 pesos.

Mientras que en Casa Marón, en el 212 de la calle Juárez , el costo para cubrir las útiles escolares de los menores, se encuentra en 909.40 pesos (sin encontrarse lapicera.

A la cifra de todos los negocios, se sumaria el costo por forrado, etiquetado y plastificado exterior , que le añade aproximadamente entre 450 a 500 pesos y el costo a cubrir de la mochila por el orden de los 600 y hasta los mil 200 pesos.

En total, cada familia tendría que erogar por alumno un mínimo estimado de 2 mil 100 pesos por alumno inscrito en instituciones escolares publico o privado.

LISTA OFICIAL SEP 2022-2023

Los precios obtenidos en venta minorista, solo se encuentran bajo estas condiciones en Casa Ladagga, en la zona centro de Tampico.

Lista oficial de útiles escolares para primero, segundo y tercero de secundaria registra un costo para la familia de 692 pesos

Según indica la SEP, en estos grados se solicitarán otros útiles escolares para Educación Física, así como para las prácticas de laboratorio y los distintos talleres que se imparten en cada escuela.

En el caso del 3er grado de nivel primaria, que es el segmento representativo para conocer el promedio de gasto por familia , considera una erogación por el orden de 274 pesos por la adquisición de útiles escolares.

FUERTE GASTO PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR

El costo de útiles escolares para los estudiantes del sur de Tamaulipas, incrementó entre 35 a un 40 por ciento en comparación con el último periodo fiscalizable del 2019.

David Hernández Muñiz, Presidente de la Union de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas, informó lo anterior y dijo que en promedio un alumno inscrito en cualquier nivel escolarizado, representa un gasto de entre

“En promedio en las escuelas publicas, se tiene un gasto de 2 mil 500 a 5 mil pesos, de lo que se tiene calculado y las escuelas particulares de 12 mil y hasta 20 mil pesos, incluyendo las inscripciones y/o aportaciones”.

Durante 2022, dijo que los padres de familia tuvieron que ejercer el gasto de manera forzada, luego de que tras dos años pandémicos, no se usaron uniformes .

La recomendación de la Unión de Padres de Familia es que no se utilice dinero plástico para la adquisición de todos los productos relacionados con el regreso a clases.

Lo anterior, luego de que el proceso inflacionario que registra el país, se traduce en tasas de interés más altas por el uso del dinero de los bancos.

Se le pidió a la Secretaria de Educación Pública, que se permita que se cumpla con el uniforme de manera paulatina, para que en un plazo máximo de 3 a 4 meses, se puedan adquirir.

ÚTILES ESCOLARES EN NÚMEROS

LISTA COLEGIO

3ER GRADO Office Depot

10

cuadernos profesionales 24.90 C/U Scribe

1 Caja de 24 colores grandes de madera 149 Pesos (Bic)

2 Sacapuntas con depósito 23 pesos (Mapped)

1 Tijeras sin punta 45 pesos

10 Lápices punta gruesa 49 pesos caja con 5 piezas

6 Plumas: 2 roja, 2 azul y 2 negra 36 pesos caja con dos piezas

4 Lápiz adhesivo del tamaño más grande o jumbo 23 pesos c/u

2 Borradores de migajón 25 pesos

2 Marcatextos amarillos 35 pesos c/u

1 Corrector líquido tipo pluma 30 pesos pieza

1 Regla de madera de 30 cm. Sin venta individual

1 Transportador chico Sin venta individual

2 Sobre de plástico con botón tamaño carta 22 pesos

1 Lapicera de maletín de tela 75 pesos

Total 1 mil 034 pesos

Diccionario Larousse Escolar 169 pesos

Inglés 119 pesos

FORRADO DE LIBROS 20 pesos C/U

Cosido, lustrina, etiqueta y papel Contact

Total 400 pesos o más

Mochila : 600 hasta 1 mil 200 pesos

Papelería Tony

10 cuadernos profesionales 29.50 pesos c/u

1 Caja de 24 colores grandes de madera 109 pesos

2 Sacapuntas con depósito 27.20 pesos (Mapped)

1 Tijeras sin punta 51.80 pesos (Mapped)

24.50 pesos (Smarty)

10 Lápices punta gruesa 43.10 pesos caja c/5 (Paper Mate)

6 Plumas: 2 roja, 2 azul y 2 negra 16 pesos caja con dos piezas

4 Lápiz adhesivo del tamaño más grande o jumbo 41.80 (22grs) pesos c/u

2 Borradores de migajón 26.50 pesos

2 Marcatextos amarillos 17.40 pesos c/u (Sharpie)

1 Corrector líquido tipo pluma 22 pesos pieza

1 Regla de madera de 30 cm. 11.90 (BACO)

1 Transportador chico 13.40 (BACO)

2 Sobre de plástico con botón tamaño carta 22.50 pesos C/U

1 Lapicera de maletín de tela 59.20pesos

TOTAL 1 MIL 050 pesos

DICCIONARIOS

Bilingüe 71.10 pesos

Escolar básico 82.30 pesos

FORRADO DE LIBROS 20 pesos C/U

Cosido, lustrina, etiqueta y papel contact

total 400 pesos o más

Mochila : 600 hasta 1 mil 200 pesos

PAPELERÍA MARÓN

10 cuadernos profesionales 26.70 pesos C/USscribe

1 Caja de 24 colores grandes de madera 171.50 Pesos (Paper Mate)

2 Sacapuntas con depósito 33 pesos (Mapped)

1 Tijeras sin punta 48.50 pesos (Barrilito)

10 Lápices punta gruesa 26 pesos caja con 5 piezas (2.2)

6 Plumas: 2 roja, 2 azul y 2 negra 17 pesos caja con dos piezas

4 Lápiz adhesivo del tamaño más grande o jumbo 41 pesos c/u (22 grs)

2 Borradores de migajón 28 pesos (3 piezas)(Barrilito

2 Marcatextos amarillos 36.99 pesos c/u

1 Corrector líquido tipo pluma 38 pesos pieza

1 Regla de madera de 30 cm. 6 pesos

1 Transportador chico 8.50 pesos

2 Sobre de plástico con botón tamaño carta 20.50 pesos

1 Lapicera de maletín de tela sin venta individual

total

909.49 pesos (Sin lapicera)

Diccionarios

Inglès 91 pesos

Escolar básico 105.50 pesos

CASA LADAGGA VENTA INDIVIDUAL

Paquete escolar básico recomendado por la Secretaría de Educación Pública en México

Tercer grado de primaria

4 cuadernos tamaño profesional de cuadrícula chica de 100 hojas 23.50 a 29.50 pesos

Un cuaderno de rayas tamaño profesional de 100 hojas 23.50 a 29.50 pesos

1 lápiz del número 2 8 pesos

1 bicolor 13 pesos

1 bolígrafo 6.60 pesos

1 regla de plástico 6 pesos

1 sacapuntas 6 pesos

1 goma para borrar 6 pesos

1 tijeras de punta roma 22 pesos

1 caja de lápices de colores de madera 59 pesos 12 piezas

1 lápiz adhesivo 36.50 pesos

TOTAL 274 pesos

FORRADO DE LIBROS 20 pesos C/U

Cosido, lustrina, etiqueta y papel contact

total 400 pesos o más

Mochila : 600 hasta 1 mil 200 pesos

LISTA ÚTILES ESCOLARES DE NIVEL SECUNDARIA

Lista oficial de útiles escolares para primero, segundo y tercero de secundaria

10 cuadernos de 100 hojas para cada una de las asignaturas 23.50 pesos

Un lápiz 8 pesos

un bicolor 13 pesos

1 bolígrafo 6.60 pesos

1 marcatextos 13 pesos

1 sacapuntas 20 pesos

1 goma para borrar 6 pesos

1 tijeras 22 pesos

1 caja de lápices de colores 59 pesos (12 piezas)

1 lápiz adhesivo 36.50 pesos

Un juego de geometría 43 pesos (Barrilito)

Calculadora básica 395 pesos

TOTAL 692 pesos

+

FORRADO DE LIBROS 20 pesos C/U

Cosido, lustrina, etiqueta y papel contact

total 400 pesos o más

Mochila : 600 hasta 1 mil 200 pesos

Según indica la SEP, en estos grados se solicitarán otros útiles escolares para Educación Física, así como para las prácticas de laboratorio y los distintos talleres que se imparten en cada escuela.

INFO grafico

Cabeza :

OTRO GASTO:

EL UNIFORME.

Después de dos años de pandemia, casi es un hecho, que se tendrá que renovar el guarda ropa escolar, pues muchos padres de familia se ahorraron este gasto durante el arranque de los ciclos 2019-2020 y el 2020 -2021.

A la mayoría de los niños, ya no les queda su informe y se tendrá que desembolsar en este gasto.

Zapatos 600 pesos

Pantalón 250 pesos

Camisa 200 pesos

Mochila 600 (la más barata)

—————

1,650 pesos

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón