Prueba de amor americanista

TAMAULIPAS.- Fue vinculado a proceso Jesús Murillo Karam y permanecerá en prisión sin los beneficios que otorga la ley por edad y problemas de salud, al menos por ahora. Ya sabéis que está acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. Al exprocurador se le desmorona su “verdad histórica” al igual que el sistema que lo convirtió en referencia de una generación de priistas que ahora sufren las consecuencias de sus tóxicas prácticas contra México y sus habitantes.

El personaje en cuestión es clave para aclarar lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa, (como lo es el prófugo en Israel, Tomás Zerón), herida que ocho años después sigue abierta y rodeada de confusión e impunidad, aunada al escándalo que sin duda se magnificará al concretarse las órdenes de aprehensión pendientes de jefes militares, tropa y políticos de la época. En este sentido algunos se deslindan de los hechos, como Omar García Harfuch, de quien ahora sabemos, aspira suceder a Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno o convertirse en secretario de seguridad federal si es que la hembra logra la Presidencia de la República.

Murillo Karam aparece tan solitario en este caso, como lo estuvo Rosario Robles en “la estafa maestra”. Y es que la mayoría de los priistas “distinguidos” prefieren hacer mutis dejando que se rasque con lo que pueda. Por lo pronto el acusado defiende “su” verdad con la pasión de la experiencia, pero nadie le cree, y menos los dolientes padres que no detienen su peregrinar desde el amanecer del 27 de septiembre del 2014 al enterarse de la desaparición de sus hijos.

La novedad respecto de la situación del exprocurador es la sugerencia de AMLO para que adopte el criterio de oportunidad que facilitaría investigaciones, ahorraría tiempo y lo más importante: saber quién ordenó la invención de esa historia que ofende la inteligencia social. El columnista supone que Murillo no aceptará no solo porque caería al bajo nivel de “soplón”, sino porque, al igual que Rosario Robles, debe lealtad al sistema que le dio fama, riqueza y poder. Esto incluye a quienes lo empujaron para lograr la figura política que fue durante el neoliberalismo.

¿Debiera denunciar a Enrique Peña Nieto?. ¿A Miguel Ángel Osorio Chong?, no se atrevería, por lo tanto, ha de asumir lo que deriva de su responsabilidad hasta agotar la defensa, después no sabemos si apreciará más la valentía que la libertad en la última etapa de su existencia.

Por otra parte, no podemos ignorar que JMK significa una buena pieza de la cacería, hasta ahora la mejor, y que ello fortalece la confianza hacia el gobierno con todo y que en la lista de probables detenciones aparecen integrantes del ejército nacional el cual como institución, AMLO le otorga el mayor de los respetos, al margen que institucionalmente es el jefe supremo.

RECTIFICACIÓN OBLIGADA…

Aclaran lo señalado por el columnista relacionado con los pagos a funcionarios americanistas. Efectivamente habrá severa austeridad franciscana, pero no en cuatro sino en los primeros seis meses, lapso en que solo se cubrirán sueldos, pero no compensaciones mismas que también serán recortadas, (cuando existan condiciones para hacerlas efectivas, si no, pss no), al igual que el resto de los privilegios que otorga el poder. Será dicen, como una prueba de amor de parte de quienes pretenden cargos en los diversos niveles, especialmente en los más importantes, además de significar una aportación “en especie” que ayude a la recuperación material de la administración pública.

Desde luego que la medida contiene también la intención de desalentar a los aventureros que suponen encontrar en los puestos públicos la solución a su futuro, digo yo… Hasta ha de creer que los “busca chambas” van a desistir, ¡no’mbre!, son más tercos que el Covid.

SUCEDE QUE

Arnulfo Rodríguez Treviño tiene en Blanca Anzaldúa Nájera a su mejor activista para lograr el liderazgo de la sección 30-SNTE. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima