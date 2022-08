Si el Cuchillo no recupera su nivel, imposible hacer trasvase: Experto

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El exhorto de campesinos del norte de Tamaulipas a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el hacer cumplir a Nuevo León con el trasvase de agua de la Presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, no depende las decisiones gubernamentales, sino del nivel de líquido con que se encuentre el vaso lacustre primeramente mencionado.

Es por eso que se corre el riesgo de que a finales de octubre no se efectúe dicha acción, misma que fue decretada desde 1996 y no se ha tenido registro de que no cumpla.

Raúl Quiroga Alvarez, experto en la materia hidráulica, detalló en entrevista que si el Cuchillo no recupera su almacenamiento debido, entonces no deberá de haber trasvase.

Pedir que se cumpla “es una locura”, explicó el también ex director de la Comisión Estatal Del Agua en Tamaulipas (CEAT).

Y es que la ciudad de Monterrey es la principal localidad qué se abastece de dichas aguas, por lo que primeramente se deberá de abastecer a la población con líquido para consumo humano si sus demás afluentes continúan secos.

“Si no se recupera su almacenamiento, no debe haber trasvaso”.

“Porque es primordial el consumo humano de este vital líquido, ya que no tienen más que esta presa y el agua subterránea”, aseguró Quiroga Alvarez.

Actualmente señaló que el Cuchillo cuenta con 441.756 millones de metros cúbicos, equivalente al 39 por ciento de su capacidad total.

De igual modo dijo que entonces la Conagua deberá de compensar al distrito de Riego 026 y a sus más de 3 mil 700 usuarios de alguna forma, puesto que las condiciones actuales pudieran poner en riesgo el agua reenviado a Tamaulipas.

Dicho distrito corresponde a los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, ahí se siembran o producen más de 66 mil hectáreas.

Una forma de continuar recibiendo el agua es que se construya un emisor qué retorne más aguas tratadas de Monterrey a la presa tamaulipeca, y con esto, habrá de contarse con un volumen mínimo de 189 mm3 en el vaso de la frontera tamaulipeca.

¿Que dice en acuerdo?

En este se establece que cada 31 de octubre la presa El Cuchillo deberá mandar su excedente de agua a Tamaulipas, si es que esta cuenta con más 315 mm3 y también si la Marte R. Gómez está a menos de 700 mm3.

Esto se debe a que con la construcción de El Cuchillo se afectó la disponibilidad de agua al Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan en Tamaulipas.

Por Antonio H. Mandujano