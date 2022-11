Estos son los eventos astronómicos en noviembre 2022

MÉXICO.- El penúltimo mes del año arranca con las celebraciones de Día de Muertos en México, con su ofrendas llenas de flores de cempasúchil y velas y si eres de las personas que disfruta también admirar las noches estrelladas aquí te decimos cuáles son los eventos astronómicos de noviembre 2022, entre los que destaca un eclipse total de Luna.

La Luna y las lluvias de estrellas serán las protagonistas de las noches de noviembre de 2022, ya que en este mes se podrá disfrutar de un eclipse total de Luna, además de conjunciones planetarias que podrás admirar de mejor manera con un telescopio.

¿Cuáles son las conjunciones planetarias noviembre 2022?

– El viernes 4 de noviembre de 2022 se podrá apreciar la conjunción de la Luna con Júpiter, en dirección de la constelación de Piscis.

– El 11 de noviembre se podrá apreciar la conjunción de la Luna y Marte.

– El 24 de noviembre Venus y Mercurio se unirán a las estrella Antares, este espectáculo se podrá apreciar a simple vista.

Eclipse total de Luna noviembre 2022: ¿Se podrá ver en México?

El 8 de noviembre los amantes de la astronomía podrán admirar un eclipse total de Luna a partir de las 3:59 horas. Este evento astronómico será posible debido a que la Tierra verá proyectada sobre la Luna su sombra, teniendo su punto máximo de visibilidad a las 4:02, principalmente en las zonas del Océano Pacífico y Norteamérica. Desafortunadamente el último eclipse lunar del año 2022 no se podrá ver en México y el resto de América Latina, ya que ocurrirá durante la madrugada.

Lluvia de meteoros Táuridas del Norte

La Tierra atraviesa entre septiembre y noviembre de cada año por una corriente de escombros que deja el cometa Encke, estos restos impactan la atmósfera terrestre, se queman y crean una lluvia de meteoros, que es conocida como las Táuridas del Norte. En el onceavo mes de 2022 se podrán apreciar la noche del 12 de noviembre.

What meteors are visible in November? ????

Learn more: https://t.co/J8z9D5Gggh pic.twitter.com/dAXHAEfxhv

— Star Walk (@StarWalk) November 2, 2022