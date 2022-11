Niños en contra del Halloween desfilan con disfraces de santos y vírgenes

VERACRUZ.- Un grupo de fieles católicos decidió declararle la guerra a la celebración del Halloween de una forma muy peculiar, y como si de tratara de una pastorela, decidieron organizar un desfile religioso muy peculiar.

A diferencia de la Noche de Brujas en la que niños y adultos se disfrazan de monstruos o personajes horripilantes, los feligreses de una iglesia católica en Veracruz desfilaron disfrazados de santos y vírgenes.

Este grupo de inconformes por la celebración de Halloween realizó su paseo para reafirmar su postura negativa sobre la ´noche de brujas´.

Esta especie de procesión tuvo lugar en la ciudad de Veracruz, de donde los niños acompañados de sus familiares partieron de la iglesia del Cristo del Buen Viaje, caminar sobre toda la avenida Independencia, hasta la Catedral.

Entre los disfraces se pudieron apreciar figuras religiosas como Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San José, San Judas Tadeo, la Virgen María, los reyes magos y los apóstoles.

Los niños además portaron cartulinas en las que manifestaron su repudio a la celebración del Halloween, con frases como: “Yo decido no contaminarme del Halloween”, “Día de Todos Santos”, “Di no al Halloween”, “No al Halloween porque mi dios es de vida y no de muerte”.

La imagen de los niños desfilando vestidos como santos, contrato con el resto de los menores que salieron a pedir su calaverita o su ofrenda disfrazados de criaturas terroríficas o de las tradicionales catrinas.

CON INFORMACIÓNN DE EXCELSIOR