Lizbeth Rodríguez manda contundente mensaje a su abusador de la infancia

MÉXICO.- Desde que Lizbeth Rodríguez saltó a la fama con Badabun, las parejas se pusieron a temblar, pues su aparición era más temida que el mismo Diablo, ya que significaba exponer la parte íntima de cada uno hasta hayas algo que atentara contra su relación. Sin embargo, lo que arrastra la influencer es mucho más complejo y serio; denunció a través de su cuenta de TikTok que fue víctima de un abusador cuando sólo tenía 4 años de edad y le envió un contundente mensaje.

La modelo de OnlyFans no ha pasado por alto un hecho que ocurrió hace casi 24 años y con la llegada de las redes sociales es más fácil exponer su caso para encontrar un poco de paz y sanación a su alma lastimada. La grabación, que tiene una duración de apenas 10 segundos de duración, tiene escrito “Para el hp que me tocaba desde los 4 añitos” y de fondo la canción “La Gasolina” de Daddy Yankee donde se puede escuchar la estrofa “Tenemos tu y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes”.

Lizbeth Rodríguez le manda mensaje a su abusador. pic.twitter.com/PVH5Lx5NJv — Lo + viral (@VideosVirales69) November 8, 2022

Ella sólo se limitó a escribir la pregunta “¿Qué le hacemos?” con la finalidad de que sus seguidores fueran los encargados de manifestar todo tipo de reacciones. “Lo peor es cuando hablas y le dices a tus padres, conocidos o a cualquiera y simplemente no te creen, eso le pasó a mi esposa”, “Y lo peor es que son mis primos y me hablan como si nada”, “A veces preferimos callar y por el simple hecho de tratar de proteger a los que más queremos”, fueron algunas de los comentarios que le hicieron llegar.

¿Quién fue el abusador de Lizbeth Rodríguez?

Aquellos que siguen de cerca a Lizbeth Rodríguez saben muy bien que en el 2020 hizo un video para su canal de YouTube donde postrada frente a la cámara, no ofreció ningún tipo de sonrisa y por el contrario sacó el valor para señalar al hombre que la tocó cuando era una niña: su propio padre. “A mi me daba mucho miedo abrir los ojos porque pensaba que podría ser un ladrón y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podría pasar algo malo”, reveló.

A pesar de lo asustaba que estaba, sacó valor para confesárselo a su madre. A pesar de haberle prometido que no le diría nada a aquel hombre, lo platicaron para después decirle que no había sido él, para dejar las cosas hasta ahí. Por desgracia, esto acabó con la confianza entre las dos. De igual manera recordó que a la edad de 8 años estaba en la cama y sintió cuando le desabrochaban el cinturón y el pantalón.

“Fue algo muy difícil y algo muy duro, pero ahora lo puedo ver de grande porque cuando yo estaba chiquita, yo llegué a sentir que eso era mi culpa y que estaba mal. En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si yo le decía a mi mamá, pues que lo iban a meter a la cárcel y que obviamente yo no quería eso. Realmente fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban”, declaró.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO