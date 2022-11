Ya es el mes…

Hace un mes exactamente murió en un accidente el senador morenista por Tamaulipas FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, ese es el plazo que la ley marca para que se declare su ausencia y se convoque a una elección extraordinaria para buscar a su sustituto.

Así es mis queridos boes, los 30 días pasaron y hoy, si es que se va a dar, se tendrá que comunicar al INE que el senador ya no está más y como marca la norma en un plazo no mayor de 90 días se tiene que ir a las urnas a elegir a otro.

Hay que decirlo, en los dos grandes bandos políticos de Tamaulipas la elección extraordinaria es una carga muy pesada tras el proceso del 5 de junio, del que siguen los resquemores y no se ve para cuando los que ganaron y los que perdieron dejen el enfrentamiento.

El caso es que ha habido versiones incluso de que en Morena buscaban la forma de sacarle la vuelta a la ley para designar a un morenista directamente sin una elección, lo que sería el colmo.

Lo cierto es que en los últimos días ha corrido la versión de que en la 4T, versión Tamaulipas, ya está deducido quién va a ser el candidato y se remarca en los análisis militantes que el bueno sería CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS.

Eso si, en lo personal creo que en la recta final por la candidatura a la senaduría está el delegado de los programas federales LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, quien ha demostrado con creces su lealtad al Jefe del Ejecutivo estatal, además de ser el único funcionario de la 4T que no ha dejado de recorrer el último año todos los municipios de Tamaulipas entregando apoyos y ya sabemos lo que eso significa en capital político.

Por el otro lado, el de los panistas, no hay señales de quién pueda ser el candidato, se dice una y otra vez que el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, pero me da la impresión de que es una finta.

Ya aquí les había dicho que CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI me dijo que no quiere ser, que está dedicado a trabajar en las cañas allá en Xicoténcatl.

¿Entonces quién de los panistas?, no me alcanza la cabeza para imaginar hacia donde se vaya a dirigir la decisión, porque en los últimos días el tufo de división en las filas blanquiazules ha asomado.

Basta leer los twitts de ARTUTO SOTO ALEMÁN, el ex diputado local por Victoria, ex subsecretario de ingresos del Estado, dejándosele caer al dirigente estatal (porque líder es otra cosa) LUIS RENE “Cachorro” CANTÚ

De hecho a SOTO ALEMÁN lo vimos eufórico defendiendo a la familia tradicional y dándose golpes de pecho, al borde del llanto, el día que en el Congreso local se aprobó el matrimonio igualitario, porque quería que la bancada azul votara en contra.

De ahí para acá fue más evidente el pleito, que según lo que he visto, es solo de ASA contra Cachorro, porque el dirigente nomas no se gancha, parece que su estrategia es dejar que el ex candidato a la alcaldía de la capital se enfríe solo.

Bueno pues por eso creo que en el PAN no hay decisiones aún, los que están cerca de JESÚS “Chucho” NADER, el mejor alcalde del país, advierten que no está en sus planes competir y dejar por ende la alcaldía de Tampico.

Los panistas van a tener que apurarse, porque tienen el tiempo encima y si no tienen candidato van a tener que pedirle a “Juan Perros” que les haga el favor de irse a la campaña.

Ahora que la tercera vía en Tamaulipas no es el PRI, sino Movimiento Ciudadano que si convence a MAKI ORTIZ podría incluso pelear codo a codo la senaduría y tener de entrada garantizado el segundo lugar.

En el PRI de EDGAR MELHEM parece que irán solos, ahí hay muchos que aún se apuntan, pero el que sea está destinado a ser uno más de los tricolores que muerdan el polvo y se expone a romper récord de menos votos para ese partido del que ya casi no queda nada.

Claro que tenemos que esperar noticias hoy, en una de esas y Morena a nivel nacional decide no declarar la ausencia del senador fallecido y quedarse con uno menos y evitar poner en riesgo la fiesta de la victoria pasada.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA