Mitzy le ruega a Verónica Castro que lo perdone

La amistad de Verónica Castro y Mitzy ha estado en malos términos durante los últimos años, pero las polémicas en las que envuelven a la actriz conmovieron al diseñador.

En las últimas semanas, la conductora fue señalada públicamente de acosar a niñas menores de edad que pertenecían a un club de fans.

Castro sostenía reuniones digitales con las menores en plan amistoso; sin embargo, realizó algunos comentarios que fueron tachados de inapropiados.

En un encuentro con medios, Mitzy habló sobre la distante relación que tiene con la presentadora y le pidió perdón en caso de haberla lastimado.

“Te quiero mucho, mi Vero. Nunca voy a olvidar todo lo que ella hizo por mí… a través de ella soy hoy. Verónica Castro, si algún día te he ofendido o te he lastimado te ruego me perdones”.

Al borde del llanto, aseguró que la gratitud y el amor que le tiene es más grande que cualquier conflicto entre ellos.

Mitzy aseguró que no cree en los señalamientos hacia su amiga, pues al ser figura pública es más fácil ser “presa” de rumores.

“Yo estoy viendo cómo la están atacando y yo creo que ahí depende de las personas que están a su alrededor. No la están cuidando, le están haciendo daño”.

Mitzy era uno de los diseñadores predilectos de la conductora y hacía mancuerna con el estilista Alfredo Palacios para diseñar sus looks.

El enojo entre ambos se dio luego de que la Vero le diera a Mitzy ropa de alta costura para que las vendiera, pero el diseñador aseguró anteriormente que las prendas no cumplían con dichos estándares.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR