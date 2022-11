Video: Exhiben a profesor que pone a rezar de rodillas a los alumnos

HIDALGO.- Estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) exhibieron a uno de sus profesores por obligar a uno de sus compañeros a rezar como una forma de castigo.

Mediante un video difundido en el grupo Movimiento Estudiantil 60-4 de Facebook, los alumnos señalaron que se trata del maestro Ricardo Bernal Saenz que imparte clases en la licenciatura de Ciencias de la Educación.

Es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes. Nos hemos quejado en coordinación pero pareciera que no le llaman la atención porque no hay cambios, esta es solo una de las tantas situaciones desagradables que ha generado en el salón.

En el clip se observa que un estudiante arrodillado, con las manos juntas y comienza a rezar el ‘Padre Nuestro’, mientras el profesor lo observa.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS