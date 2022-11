El tercer morenista

En el interior de Morena siempre parece que hay desorden, indisciplina, rebelión, pero increíblemente terminan ganando las elecciones.

Este fenómeno lo hemos visto en distintos procesos, realmente la selección de candidatos nunca es limpia en Morena, siempre salen prietos en el arroz, pero los errores parecen no impactar en el resultado final.

Situaciones de conflicto se vivieron en distintos municipios, por ejemplo, Reynosa fue un cochinero a la hora de elegir a su candidato a la alcaldía.

Había tantos intereses de por medio, fintaban con uno o dos candidatos, para terminar negociando el espacio en perjuicio o beneficio de los votantes.

Decidieron extender el cacicazgo de MAKI ORTÍZ al darle la alcaldía a su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, quien ganó la elección a pesar de tener en contra a los morenistas de esta frontera.

En Victoria, el actual alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ también sufrió una especie de rebelión encabezada por el beisbolista de las Ligas Mayores, ISMAEL “El Rocket” VALDEZ, quien estuvo en la pelea hasta el último momento.

Sin embargo, el máximo enfrentamiento se da en Madero, donde el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN sufrió ataques por parte del diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, pues buscaba hacerlo perder.

Sin embargo, con todos esos contratiempos y planes para derrotarlo, OSEGUERA ganó y apoyo todos los procesos de Morena.

En muchos municipios y en el mismo país, siempre hay problemas internos en Morena, pero ganaron en esos tres casos.

Cuando parece que están en guerra, en realidad en el interior de Morena están negociando, conversando, poniéndose de acuerdo.

Seguramente esto sucede cuando se ponen de acuerdo quién será el próximo candidato al Senador.

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA es el mejor alumno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a todos les da cuerda, suelta el sedal y recoge el carrete despacio. Alimenta sus sueños, pero al final del camino decidirá por el candidato que mejor convenga a la 4T, pues necesita un aliado verdadero en el Senado.

Hace unos días, el alcalde de Matamoros, MARIO “La Borrega” LÓPEZ sostuvo un encuentro con el gobernador AMÉRICO, le manifestó sus intenciones, pidió su apoyo para su deseo de ser el candidato al Senado.

El sábado MARIO LÓPEZ hizo varias llamadas para que le reiterarán el permiso de participar, en el tercer piso le dijeron que sí, que preparará todo para su licencia como alcalde de Matamoros.

No había cambios, el sábado le dio trámite en el Cabildo de Matamoros y recibió el permiso de tener la libertad de ir con todo, por lo pronto hasta obtuvo la gracia de que le permitirán recorrer los 43 municipios presentado sus propuestas.

Nadie duda de la capacidad de MARIO, es garantía de victoria, su registro no es ninguna casualidad, AMÉRICO le dio permiso a la carta que más votos le aportó en la elección estatal.

El domingo, el líder del PT, ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ anunció que todo está amarrado para que su candidato al Senado sea el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL.

CENICEROS ya eligió a CARLOS ENRIQUE como su candidato al Senado, pues lo consideran la mejor opción y quien no tiene ningún impedimento legal para participar.

Las aspiraciones del tercer morenista HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, es una broma más del “guasón”, pues no tiene la mínima posibilidad de ser el elegido. Claro, si es lanzado, Morena ganaría la elección, lo haría hasta eligiendo al primer desconocido que vean en la calle.

Por Juan Antonio Montoya Báez

