Atora diputados reformas legales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A 20 días de que concluya el periodo legislativo, el Congreso de Tamaulipas enfrenta un rezago considerable en el desahogo de iniciativas, algunas de ellas de gran relevancia en el contexto político que atraviesa la entidad.

Las más llamativas son las que han llegado más recientemente: la reforma a la Ley de Aguas, que pretende quitar los candados que se aprobaron el 30 de junio para que el Gobernador no pueda remover al Gerente ed la Comapa Zona Conurbada y la contrarreforma para retornar a la Secretaría de Seguridad Pública el control del C4 y C5 que se trasladó a la Fiscalía General de Justicia.

La primera ya fue analizada y votada en la Comisión del Recurso Agua, pero la de Estudios Legislativos, presidida por Félix García Aguiar, no ha sido convocada para analizar el asunto.

La falta de resultados de la actual Legislatura se ha agravado porque en las últimas dos semanas se han suspendido un par de sesiones: la primera por una amenaza de bomba, y la segunda por un malestar del diputado panista, Luis René Cantú, que terminó por ser un dolor de vesícula.

Aunque hay algunas iniciativas que han cobrado mayor notoriedad, son muchas las que se encuentran atoradas.

De acuerdo al portal oficial del Congreso, hay 144 propuestas que se han presentado en el actual periodo legislativo que inició el 1 de octubre y que permanecen “en estudio”.

En esa larga lista hay reformas en materia de turismo, salud, educación y seguridad, además de las leyes de ingresos de los municipios.

A esta carga de trabajo que ya arrastra la actual Legislatura se sumará la discusión del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos del Estado, que tienen que aprobarse antes de que termine el año.

Cuestionados por EXPRESO, los diputados Félix “Moyo” García del PAN y Alejandra Cárdenas del PRI reconocieron que la suspensión de dos sesiones en 10 días en el Congreso del Estado no es algo común, y puede generar en la ciudadanía la sospecha de que se pretende frenar temas que urge desahogar.

“La amenaza de la bomba nunca la habíamos tenido, ahí sí fue una muy mala broma de alguien que quería hacer disturbios”, argumentó Cardenas Castillejos, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.

Del caso más reciente por el que se suspendió la sesión de este miércoles, un tema de salud por el desvanecimiento de Luis René “Cachorro” Cantú Galván, aseguró que obviamente no estaba previsto ni programado.

Si “se generan suspicacias o no, ya serán ellos quienes emitan su opinión, la ciudadanía en general, pero creo que son hechos que no son comunes que ocurran; en uno por salvaguardar la integridad no solamente de los diputados, sino del personal se determinó suspender la sesión hasta no investigar si había algo más de que preocuparse dentro del recinto”, dijo.

Subrayó que a final de cuentas es la salud de alguien “y sí se fue en malas condiciones; ya se había hecho en una ocasión el suspender la sesión por una diputada que se había sentido mal también. Tomamos la determinación por respeto al compañero de no continuar con la sesión, insistió la Diputada.

Cárdenas Castillejos descartó algún intento de paralizar el trabajo legislativo en temas importantes para los Tamaulipecos.

Por su parte García Aguiar, legislador por el Partido de Acción Nacional (PAN) recordó que Cárdenas Castillejos, en su facultad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, canceló la sesión del pasado 15 de noviembre por la citada amenaza de bomba.

Aclaró que “igual pudo haberse llevado a cabo en los siguientes días, sin embargo, la facultad de la Presidencia de la Mesa que ahorita le corresponde el PRI, optó por reagendarla la siguientes semana”.

“Por otra parte, en la semana en curso, también como ha sucedido cuando algún de los compañeros y compañeras como todo ser humano y al momento de una sesión se ve afectado la salud, fue el caso ahora del Presidente el PAN, Luis René Cantú Galván, quien se desvaneció al momento de la celebración de la pasada sesión y finalmente fue motivo de trasladarse en una ambulancia y preocupación por el resto de la Legislatura”, enfatizó.

El también panista defendió que ese día “se dictaminó únicamente y se presentaron una de las iniciativas de las más de 10 que se iban a presentar del trabajo normal de los diputados y finalmente es lamentable que haya sucedido esto a uno de los compañeros”.

Después de explicar los sucedido en esta semana con la suspensión de sesiones legislativas, “Moyo” confió en que “esperamos nosotros que no se genere ninguna especulación. Esto como cualquier ser humano, como cualquier persona pueda sufrir alguna situación de salud y que por solidaridad se tomó esa decisión por la Presidenta de la Mesa”

La coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Salazar Mojica, no respondió a la solicitud de entrevista que se le hizo.

Por Miguel Domínguez Flores/Magdiel Hernández

Expreso-La Razón