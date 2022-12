Bajó el empleo en la zona sur: INEGI

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publicó el INEGI, al cierre del tercer trimestre del año, de los 655,825 habitantes mayores de 15 años de la zona sur de Tamaulipas, sólo un 57.9% está dentro del grupo de la Población Económicamente Activa (PEA) y de ellos el 5.3% están desocupados.

Esta tasa de desempleo es mayor a la que registraba la zona conurbada en el mismo periodo, pero de 2019, antes del periodo de pandemia por el Covid-19, cuando la tasa de desocupación alcanzaba un 4.5%.

Tampico y la zona conurbada, es la segunda ciudad con mayor tasa de desocupación en el país, solo detrás de la Ciudad de México (5.4%), en contraste, de las 39 ciudades encuestadas, Reynosa es la ciudad con menor tasa de desocupación al tercer trimestre del 2022, al alcanzar una tasa del 2.1%.

“Todavía estamos en niveles más arriba (de desempleo) que antes de la pandemia, eso lo vemos en la tasa de Desocupación, nuestros niveles antes de la pandemia eran de 4.5% y en el tercer trimestre del 20202 se cae, sí tenemos una tendencia a la baja, pero para una recuperación pre pandémica todavía no los tenemos”, reconoció el Director de Promoción y Concertación del INEGI Regional Noreste, Yedan Salahajk Martínez Buasi.

En el panorama nacional, la tasa de desempleo en México se mantuvo en octubre pasado en 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA), un dato igual al de septiembre y menor al 3.9% de octubre de 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población desocupada fue de 2 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3,3% de la PEA. Respecto al décimo mes de 2021, la población desocupada descendió en 324.000 personas y la TD fue menor en 0.6 puntos porcentuales, indicó el reporte oficial del INEGI.

La PEA al mes de octubre de este año, fue de 60.4 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.7% y una población activa superior en 1.7 millones a la de octubre de 2021.

En el panorama estatal, Tamaulipas alcanzó una Tasa de Desocupación del 3.7%, un marcador por encima de la media nacional que se sitúa en el 3.4%, cuya marca es superada por estados como Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala.

En el estado, de las 2 millones 754 mil 299 personas mayores de 15 años, un millón 657 mil 909 están considerados dentro de la PEA, de ellos, el 96.3% tienen empleos, es decir un millón 597 mil 173 trabajan, mientras que 60 mil 736 están buscando un empleo.

En el desglose por sectores, el ENOE revela que el sector con mayor tasa de desempleo en la zona sur es el de la construcción, con una tasa de desempleo del 2.9%, seguido del sector del transporte con un nivel de desempleo del 1.2%.

Respecto a la Población No Económicamente Activa (PNEA) en la zona sur de Tamaulipas suman 276 mil 285, de ellos un 9.5%, es decir 26 mil 134 personas están “Disponibles” es decir, buscaron trabajo, pero no lo encontraron, y 19 mil 968 fueron desocupados de sus empleos.

“En el grupo de trabajadores no remunerados entran desde meseros que ganan solo por propinas, pero también se da mucho en las empresas familiares, tengo una papelería y principalmente la atiendo yo, pero me ayudan mis hijos en tiempos libres y no les pago”, afirmó Martínez Buasi.

TRABAJAN, PERO GANAN POCO

En la zona sur de los 359 mil 572 trabajadores, solo 128 mil 23 ganan hasta 3 salarios mínimos, mientras que 95 mil 32 ganan como máximo el salario mínimo y sólo 7 mil 509 trabajadores perciben más de 5 salarios mínimos.

De acuerdo con los datos del INEGI, las percepciones no van en relación con las horas trabajadas pues 167 mil 109 personas revelaron que trabajan hasta 48 horas por semana, mientras que 92 mil 410 laboran más de 48 horas por semana, es decir, casi una tercera parte de la Población Económicamente Activa de la zona sur trabajan más de 8 horas días.

Omar Reyes/ Expreso-La Razón