CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas -Trieltam- abrió un nuevo frente de división y con debates álgidos, que exhiben el nivel de enfrentamiento que existe y con ello, la falta de acuerdos en la nueva era del Presidente Edgar Danés Rojas.

En la primera sesión celebrada en el Trieltam, los dos proyectos, aunque aprobados, quedaron rebasados al exhibir como los magistrados electorales mostraron una nueva división a las posiciones internas e institucionales, que provocó el rompimiento de acuerdos y adelantaron que así vienen el resto de sesiones.

Incluso, en la antesala de esta sesión, se confirmó que el Magistrado René Osiris Sánchez Rivas, había interpuesto un recursos de impugnación ante la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que existen elementos que impedirían a Danés Rojas ser Presidente del Trieltam.

Los dos Juicios de Conflictos Laborales; promovido por un ciudadano contra este Tribunal Electoral, y uno más promovido por un ciudadano al argumentar que fue despedido injustificadamente por el IETAM, se aprovecharon para generar condiciones de denuncias, reclamos burocráticos, al resolver el último proyecto e incluso, se exigió “apretar la legalidad”, en este órgano jurisdiccional, dijo el Magistrado Sánchez Rivas.

“Vamos tardíos -y- de forma irresponsable en resolver -ese asunto laboral-”, lanzó de entrada Sánchez Rivas, al tomar la palabra y no dejó pasar el reclamo al pleno al evidenciar al Magistrado Presidente, de que no atendió su petición de cambiar la modalidad de una reunión interna de presencial a virtual, además de que, no le dio respuesta a dicha petición, lo que hizo irritar al Magistrado en casi toda la sesión.

Una enfermedad gastrointestinal severa, fue el motivo que expuso el magistrado para que le permitieran sesionar a distancia, “pero… ni siquiera se me ha contestado un oficio que dirigí a la Presidencia y creo que es de mínima decencia establecer comunicación oficial, cuando de una ponencia se solicita así”.

Agregó: “Pasó por alto, aplastar o aniquilar, la solicitud que realice, como si no lo hubiera hecho un integrante del pleno y da tristeza que se continúe con un bloque de mayoría y de atropello, al ver cómo se conducen”, lanzó Osiris al Presidente.

Después de eso, todo cayó en cascada en la sesión, donde, fue evidente el revanchismo de la magistrada Blanca Hernández contra el Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal.

Incluso, se reveló una sesión pública, donde el favoritismo del Magistrado Presidente quedó expuesto para la ex Presidenta del Trieltam, Blanca Hernández Rojas, al cederle la palabra en medio de la discusión y frenar o atajar en el uso de la voz para Arroyo Villarreal, al menos así se vio en la transmisión en vivo.

Después de una breve aclaración sobre el proyecto en materia laboral, por parte del Magistrado Arroyo y su solidaridad para el Magistrado Osiris, la irritación volvió cuando el Presidente, llamó a tomar la votación sin dar respuesta a Sánchez Rivas.

-Le pido que me explique, la pido por alusiones, Magistrado, le dijo Osiris.

-Lo haré de forma privada, atajó Danés.

Pero el segundo desencuentro se registró cuando la Magistrada Blanca Hernández Rojas, anunció su separación del asunto y el voto particular, en contra del proyecto laboral que propuso Edgr Iván Arroyo.

El resto de los magistrados votaron a favor, pero el Magistrado Arroyo, lamentó que Hernández Rojas, a pesar de anunciar una apertura, con su postura, cerró el paso a un acuerdo, al considerar que “no está legitimando su votación, ni siquiera me dice cuáles son sus consideraciones”, reclamó.

Visto por los magistrados, Hernández Rojas, rompió los acuerdos entre integrantes del pleno y no fue consistente en anunciar previo, al inicio de la sesión, los votos en contra; lo que propicia que en lo subsecuente, ya no habrá reuniones previas, se adelantó.

Además, no justificó en la sesión su voto en contra, lo que indica que su postura no era convencer al Magistrado Iván Arroyo y a los demás magistrados, sobre un error en el criterio propuesto, sino buscar evidenciar errores en éste e ir encima del ponente del proyecto, Arroyo Villarreal.

Danés, dio la palabra sin objeciones a la Magistrada Blanca, en la sesión pública, en cambio, buscó restringir o poner trabas para que los magistrados René e Iván, quisieran hacer uso de la voz en la misma, al llamar a votar o hacer una precisión.

La magistrada Blanca Hernández, dijo que los cambios emitidos por el Magistrado Iván, no fueron circulados con anticipaciones, a pesar de que estos estaban desde el 7 de noviembre.

“Es un proyecto interesante, pero sí me hubiera gustado, mucho más tiempo -de estudiar el proyecto- y yo me preparé con mi asunto, no con el suyo, pero sí tengo lineas y le mandé un mensaje y le dije que en esta ocasión, no lo acompañaba, pero me faltó tiempo”.

El Magistrado Danés, consideró que las precisiones que realizó el Magistrado Ivan, debieron haber pasado antes la aprobación de este pleno.

“Por alusiones personales -habló Arroyo-… Desde el siete de noviembre circuló el proyecto Magistrada Blanca, no se, a que dediquen sus actividades diarias en este tribunal”…

-“Magistrado Ivan, si me permite, vamos a darle seguimiento a la votación de esas modificaciones…”, atajó Danés.

Exhibió además que el asunto se subió hoy, por indicaciones de Danés Rojas, “no lo subí yo, pero porqué no lo leyó”, cuestionó Arroyo y lamentó que hoy, ya se haya votado este acuerdo y hasta una asesoría le dio para votar.

“No necesito asesorías Magistrado de su parte, no sea grosero, le pido respeto”, atajó Blanca Hernández en un tono molesto.

El Magistrado Presidente, atajó para llamar a la votación, como una forma de frenar la discusión, pero René Osiris, le pidió que no interrumpiera a la Magistrada y la voz regresó a Hernández Rojas.

Lo hizo para reconocer que, sí era necesario señalar el porqué está uno en contra de los proyectos, pero no avanzó más, no dio sus argumentos.

Al final, los proyectos ya habían sido votados y los dos Juicios de Conflictos Laborales fueron aprobados, uno por unanimidad y el más polémico en el caso del IETAM, fue aprobado por mayoría.

“Las Magistradas y Magistrados, resolvieron por mayoría de votos, condenar al IETAM a reinstalar al actor en el trabajo que venía desempeñando, al pago de sueldos vencidos; además a pagar la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional correspondiente”, se expuso en el comunicado oficial.

Por Arturo Rosas H

EXPRESO-LA RAZON