Creían que veían el Mundial de Qatar gratis, pero eran partidos pixelados de FIFA 23

Una vez más nuestros queridos “fifas” fueron estafados. Pero ahora no con boletos falsos, algún malware en sus dispositivos o la usurpación de sus cuentas de redes sociales y bancarias, ahora, los estafadores quisieron meterse con lo más sagrado de esta temporada, los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Más de 40 mil personas estuvieron viendo transmisiones pixeleadas del famoso videojuego FIFA 23 por YouTube, creyendo que eran los juegos del torneo. Recordemos que actualmente solo podemos ver este tipo de partidos por plataformas especiales que tienen incluso la licencia exclusiva de transmisión. Sin embargo, esta tendencia de ver los “En Vivo” en la aplicación streaming de videos se ha vuelto muy popular, y realmente, no es la primera vez que estafan a las personas de esta manera.

¿Cómo ocurrió el fraude visual?

Los aficionados al fútbol de todo el mundo empezaron a indagar en el buscador de videos el juego en vivo de Alemania contra Japón. Títulos como “Live Germany-Japan on 23/11 Group E World Cup 2022” empezaron a inundar Internet. Recordemos que este partido lo pudimos observar el miércoles 23 de noviembre y el asiático país le ganó 2-1 al grupo alemán. Sin embargo, estos videos aunque en realidad prometían ver en tiempo real el intrigante juego de Qatar 2022, en realidad se trata de transmisiones repetidas del videojuego, que incluso venía acompañado de una narración. Cabe destacar que esto sucedió en Vietnam, donde los mismos usuarios empezaron a reportar en redes sociales cómo habían sido estafados.

Y es que en lugar de que los fanáticos se extrañaran por la narración vietnamita, la realidad es que “validaba” aún más que estaban viendo un “enlace pirata” con el juego en vivo. Uno de los usuarios declaró que de no ver los comentarios en el chat y los primeros planos o close-up a los jugadores, no se habría percatado de que solo se trataba de una repetición guardada del icónico juego FIFA 23.

“Hasta que no leí los comentarios del chat y vi los primeros planos de las caras de los jugadores, no me di cuenta de que eran repeticiones de FIFA 23”, declaró uno de los implicados.

Más allá de la risa y la vergüenza que le pudo haber causado a este y los demás fanáticos que cayeron en la trampa, resulta más publicitario para el famoso juego de EA Sports. Aunque debemos enfatizar que esta no es la primera vez que pasa y que con anterioridad nuestros aficionados mexicanos ya habían caído en este tipo de estafas. En cada partido importante donde juegan los más grandes de este deporte como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otros, se suscitan este tipo de engaños en la plataforma streaming de videos. Recordemos que por muy buen canal deportivo que tengamos, una de las normas de YouTube es no violar las licencias de transmisión.

Esto incluye no reproducir música que no esté libre de derecho de autor, videos que sean propiedad de otro artista o creador de contenido, entre otras reglas que giran entrono al copyright. Recordemos que este concepto es un tipo de propiedad intelectual que le otorga a su dueño el derecho exclusivo de copiar, distribuir, adaptar, exhibir, y producir obras.

Esto dijeron los medios vietnamitas

De acuerdo con el medio local, VN Express, se trata de una práctica muy habitual con la que los dueños del canal pirata ganan cientos de dólares. Recordemos que la monetización en YouTube existe, y ahora, tan solo por jugar o retransmitir las partidas de la FIFA 23, los estafadores hacen su “aguinaldo” si es que la transmisión alcanza reproducciones masivas, como fue el caso de este partido falso. ¡Vamos! Que esto no es una sorpresa, peores golpes se les ha dado a nuestros estimados fifas, uno más que solo les haga perder valiosos minutos de los partidos que más les interesan, no es nada.

En este juego y este caso en específico, referente al Alemania vs. Japón, quienes sufrieron la peor parte fueron los mismos vietnamitas, que al tener graves problemas de conexión de Internet en el país, la mayoría de los usuarios aceptan la baja calidad y borrosidad de las imágenes que ven con tal de poder disfrutar de la Copa del Mundo, aunque esto en realidad se trate de un videojuego y no de la partida de la vida real.