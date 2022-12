Gloria Trevi pone fin a su amistad con Yuri por una dolorosa traición

Aunque Gloria Trevi y Yuri compartieron una gran amistad en el pasado todo indica que esto terminó luego de que la cantante descubriera una dolorosa traición por parte de la jarocha, de quien también ha rechazado las invitaciones a compartir el escenario como muestra de apoyo a la comunidad LGBT debido a las polémicas declaraciones que ha realizado la intérprete de “Maldita primavera”.

En noviembre pasado el influencer de espectáculos Pablo Chagra dio a conocer que Gloria Trevi rechazó la invitación de Yuri para ser parte de su presentación en la Arena Ciudad de México, esto en solidaridad con la comunidad LGBT que no ha dejado de seguir y apoyar su carrera. Aunque esta no habría sido la primera vez que se negaba a compartir el escenario, pues también lo hizo para el show que dio en Monterrey.

En medio de los rumores de una rivalidad, en entrevista para la revista TVNotas una fuente de la disquera a la que pertenece la interprete de “Con los ojos cerrados” confirmó la negativa de la cantante a trabajar con Yuri y detalló que habría terminado su amistad, esto luego de que amigas en común le revelaran que la jarocha hablaba mal de ella a sus espaldas y sobre temas complicados relacionados con su pasado.

“Gloria no aceptó por dos razones: la primera, porque ya tenía su agenda llena y no había oportunidad de mover alguna presentación, y la segunda, por solidaridad con la comunidad LGBT+ (…) De repente Yuri cuestiona lo que le pasó a Gloria en su pasado con Sergio Andrade; que si la hubiera cuidado su mamá nada de esto le hubiera pasado. Hace comentarios de que gracias a Dios a ella sí la cuidó su mamá; son comentarios fuera de lugar que no hace una amiga que de verdad te aprecia, es una envidiosa”, señaló la fuente.

Gloria Trevi dolida con Yuri

Recientemente, fanáticos de Gloria Trevi tacharon de “copiona” a Yuri por los atuendos que usó en algunos de sus conciertos y que son muy parecidos a los que usa la también empresaria en sus presentaciones. Además, hicieron énfasis en las similitudes que existen en los shows, motivo por el que la también investigadora de “¿Quién es la máscara?” habría hecho sentir mal a su excompañera de escena.

“Gloria ya se dio cuenta de que Yuri es doble cara, y lo que busca es aparentar ante el público su ‘gran amistad’, para que la gente la perdone por lo que ha dicho, pero Gloria no piensa ser su escudo. Bajita la mano, le ha dejado claro que no traicionará a la comunidad, porque son quienes la han apoyado en toda su carrera y le han sido fieles y leales, por eso no acepta nada de Yuri y menos por todo lo que habla de ella”, añadió la fuente a la revista de espectáculos.

Ante la negativa de compartir escenario, Yuri habría dejado de seguir a Gloria Trevi y su esposo en redes sociales. Sumado a ello y tras enterarse de lo que decía sobre ella en su circulo cercano, Gloria Trevi habría decidido poner fin a su amistad debido a que se sintió dolida y traicionada.

