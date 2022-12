¿Qué sanciones recibiría Platanito por ‘chiste’ sobre Debanhi Escobar?

Hace unos días, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar ratificaron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación una denuncia en contra de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, pero cuáles serían las sanciones que tendría que podrían imponerle a este comediante

En entrevista con De Primera Mano, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa comentaron que ya ratificaron la denuncia en contra del comediante frente al Conapred, institución que les hizo algunas preguntas y cumplieron los requisitos para proceder con la demanda.

“Lo que procede son sanciones administrativas como puede ser una disculpa pública con derecho de réplica, podría ser que lo manden a cursos de género, de derechos humanos para que no vuelva a pasar esto y que lo están monitoreando para que no se repita este tipo de chistes de mal gusto”.

¿Habrá cárcel para Platanito por comentarios?

De acuerdo con los padres de Debanhi Escobar no es posible que Sergio Verduzco vaya a prisión por los comentarios dichos en un show, aunque desde el principio esto no era lo que buscaban ellos.

“Eso de hacerse la víctima, ahí llorando, que cárcel o dinero, siempre hemos sido claros y decentes en ese sentido en lo que marca la Conapred, no es una cosa que nosotros inventamos, hay situaciones para todo, él se quiere hacer la víctima cuando a nosotros nos revictimizaron con el caso de Debanhi”.

Platanito no se ha comunicado con los padres de Debanhi

Mario y Dolores también compartieron que ellos no han tenido contacto con Platanito, pues el comediante no se ha acercado para ofrecerles una disculpa.

“Cuando dice es que yo no la maté, sí Platanito sabemos que no la mataste, pero para qué revictimizar a Debanhi, trata con otro tipo de comentarios, no digas yo tengo esposa, yo tengo hijas, eso lo hubieras pensado antes”, compartió el padre de Debanhi.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR