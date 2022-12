Tres marcas de taladro aprobadas por la Profeco

Los taladros y rotomartillos son herramientas muy útiles en los hogares que puedes regalar en esta Navidad que está a la vuelta de la esquina. Existen de distintas capacidades, tamaños y tipo de alimentación eléctrica; estas características te facilitarán la tarea que quieras realizar con ellos, es por eso que la Profeco, en la Revista del Consumidor 550 (diciembre 2022), analizó 11 marcas que calificó entre excelente, muy bueno y bueno; hoy te decimos cuáles son las 3 mejores.

La Profeco detalló que como su nombre lo indica, funcionan con energía eléctrica, por lo que deben estar siempre conectados, son muy potentes, dan un amplio torque (fuerza máxima de giro que ejercen), admiten varios tipos de broca y perforan:

• Madera

• Fibra de vidrio

• Mampostería ligera

• Metal

• Tablarroca

• Plástico

¿Qué son?

“Son un taladro con un golpeteo y están hechos para perforar materiales como el hormigón o espesores muy gruesos de material de obra? La diferencia entre un taladro y un rotomartillo es que la primera herramienta gira mientras que la segunda, además, martillea. Al igual que en los taladros, existen rotomartillos de alimentación eléctrica e inalámbricos”, aseguraron las autoridades en la revista.

Taladros con calificación excelente

Adir: Contiene toda la información que el consumidor necesita, no presenta defectos y cumple con seguridad ecléctica y mecánica, pero no todo puede ser perfecto, pues no cuenta con botón de marcha continua.

Milwaukee: Posee toda la información que el consumidor necesita, no presenta defectos y cumple con seguridad ecléctica y mecánica.

The Wall: Contiene toda la información que el consumidor necesita, no presenta defectos y cumple con seguridad ecléctica y mecánica, pero no todo puede ser perfecto, ya que en algunas piezas puede haber rebabas o sobrantes.

Recomendaciones de compra y uso

Sólo compra en tiendas como las de autoservicio, departamentales o especializadas son más seguras para que realices tus compras. Asegúrate de que sellen la garantía y guárdala junto con el ticket de compra. Te servirán en caso de que el taladro venga defectuoso y necesites hacerla efectiva. Además, fotocopia el ticket de compra, ya que con el tiempo puede borrarse la información del original.

Antes de comprar un taladro, infórmate sobre sus características y elige el que cumpla con tus necesidades. El costo se puede elevar según lo que ofrecen. “Establece cuál taladro o rotomartillo es el que se adecua a tus necesidades. Si quieres tener mayor potencia elige uno con cable de alimentación, y si necesitas movilidad, lo mejor será un taladro inalámbrico… Ya sea suave o dura recuerda que la broca debe ser la adecuada”, apunta la Profeco.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO